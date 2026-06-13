Beckham priredio nezgodnu situaciju zaštitarima, sve su uhvatili fotografi

David Beckham ovjekovječen je na Hollywood Walk of Fameu, no trenutak koji je obilježio njegov veliki dan dogodio se nakon službene ceremonije kada je preskočio ogradu i uputio se ravno među svoje obožavatelje.

Bivši engleski nogometaš David Beckham upisao je još jedno veliko priznanje u svoju bogatu karijeru. Na svečanoj ceremoniji u Los Angelesu dobio je svoju zvijezdu na slavnom Hollywood Walk of Fame, postavši jedan od rijetkih sportaša kojima je ukazana takva čast u kategoriji Sports Entertainment. Beckhamova zvijezda nosi redni broj 2.849, a nalazi se na Hollywood Boulevardu, u srcu filmske prijestolnice.

Na događanju su ga podržali supruga Victoria Beckham, sinovi Romeo i Cruz te kći Harper, dok je među uzvanicima bio i njegov dugogodišnji prijatelj Tom Cruise. Holivudska zvijezda održala je emotivan govor u kojem je Beckhamov životni put opisala kao "pravu hollywoodsku priču", istaknuvši njegovu disciplinu, radnu etiku i utjecaj koji je imao na razvoj nogometa u Sjedinjenim Američkim Državama.

David Beckham - 4 Foto: Profimedia

David Beckham - 3 Foto: Profimedia

Vidno dirnuti Beckham zahvalio je obitelji, prijateljima, bivšim suigračima i navijačima koji su ga pratili tijekom karijere. Posebno je istaknuo svoju suprugu Victoriju, s kojom je gotovo tri desetljeća, te svoju djecu, nazvavši ih najvećom motivacijom u životu.

David Beckham - 12 Foto: Profimedia

David Beckham - 10 Foto: Profimedia

David Beckham - 7 Foto: Profimedia

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Ipak, jedan detalj nije prošao nezapaženo. Na ceremoniji nije bilo njegovog najstarijeg sina Brooklyna Beckhama, koji živi u Los Angelesu sa suprugom Nicolom Peltz. Strani mediji posljednjih mjeseci pišu o zategnutim odnosima unutar obitelji, no Beckham se tijekom govora nije osvrtao na privatne nesuglasice.

David Beckham - 5 Foto: Profimedia

No upravo nakon službenog dijela događaja dogodili su se trenuci koji su osvojili simpatije okupljenih. Beckham nije ostao iza zaštitnih ograda niti se odmah povukao sa svečanosti. Umjesto toga, prišao je okupljenim fanovima, fotografirao se s njima i dijelio autograme.

Posebno emotivne scene zabilježene su kada je prešao ogradu kako bi osobno pozdravio navijače s invaliditetom. Strpljivo je razgovarao s njima, fotografirao se i pobrinuo da svatko dobije trenutak pažnje. Fotografije pokazuju kako kleči pokraj obožavatelja u invalidskim kolicima te s osmijehom pozira za uspomenu, što je izazvalo oduševljenje okupljenih.

David Beckham - 9 Foto: Profimedia

David Beckham - 11 Foto: Profimedia

Ceremonija je bila i simbolična potvrda Beckhamove posebne veze s Amerikom. Upravo je njegov dolazak u LA Galaxy 2007. godine značajno povećao popularnost nogometa u SAD-u, a danas je suvlasnik Inter Miamija, kluba koji je posljednjih godina privukao globalnu pažnju dolaskom Lionela Messija. Organizatori su upravo njegov doprinos sportu, zabavi i popularizaciji nogometa naveli kao jedan od ključnih razloga za dodjelu zvijezde.

David Beckham - 2 Foto: Profimedia

David Beckham - 1 Foto: Profimedia

David Beckham - 8 Foto: Profimedia

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Uz obitelj, prijatelje i brojne obožavatelje, Beckham je još jednom pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najomiljenijih sportskih ambasadora svoje generacije.

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Nakon svečanosti, Beckham je s obitelji prisustvovao prvoj utakmici SAD-a na Svjetskom prvenstvu.

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