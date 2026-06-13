Zašto je stara pjesma Halida Bešlića postala neslužbena himna Bosne i Hercegovine?

Iako je nastala kao ljubavna balada, pjesma "Ljiljani" Halida Bešlića s vremenom je postala mnogo više od glazbenog hita, za mnoge građane Bosne i Hercegovine danas predstavlja simbol zajedništva, identiteta i ljubavi prema domovini.

Dok su navijači bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije tijekom velikih sportskih natjecanja pripremali glasnice za bodrenje svojih reprezentativaca, s tribina i iz navijačkih zona često se mogla čuti pjesma koja je tijekom godina prerasla u mnogo više od glazbenog hita.

Riječ je o legendarnim "Ljiljanima" Halida Bešlića, pjesmi koja je postala svojevrsna neslužbena himna Bosne i Hercegovine.

Zanimljivo je da je pjesma prvotno nastala kao ljubavna balada. Kada je skladatelj i tekstopisac Nazif Gljiva napisao "Ljiljane", a Halid Bešlić ih uvrstio na istoimeni album objavljen 1991. godine, nitko nije mogao pretpostaviti kakvu će simboliku pjesma kasnije dobiti. Sam Bešlić više je puta isticao da je pjesma izvorno bila posvećena dvjema djevojkama – Ljiljani i Dragani.

Objavljena u razdoblju političkih previranja na prostoru bivše Jugoslavije, pjesma je vrlo brzo počela dobivati drugačije tumačenje među građanima Bosne i Hercegovine. Riječ "ljiljani" prestala je označavati samo cvijet ili žensko ime te je postala simbol domovine, identiteta i zajedništva.

Halid Bešlić Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Tome je pridonijela i činjenica da ljiljan zauzima posebno mjesto u bosanskohercegovačkoj povijesti.

Bosanski, odnosno zlatni ljiljan, koristi se još od srednjeg vijeka. Njegovi motivi nalazili su se na novcu, pečatima, zastavama, grbovima plemićkih obitelji, stećcima i drugim povijesnim artefaktima. Posebnu važnost simbol je dobio tijekom vladavine kralja Tvrtka I. Kotromanića, čija je dinastija ljiljan koristila kao svoje prepoznatljivo obilježje.

Povjesničari navode različite teorije o podrijetlu ljiljana. Prema jednoj, simbol je povezan s ugarsko-anžuvinskim kraljevstvom, dok druga ističe njegovu povezanost s bosanskom srednjovjekovnom tradicijom i Crkvom bosanskom. Bez obzira na različita tumačenja, zlatni ljiljan danas se smatra jednim od najprepoznatljivijih autohtonih simbola Bosne i Hercegovine. U prilog tome govori i postojanje posebne vrste cvijeta poznate pod nazivom Lilium bosniacum, odnosno bosanski ljiljan.

Nakon proglašenja neovisnosti Bosne i Hercegovine 1992. godine, grb sa zlatnim ljiljanima ponovno je postao službeni državni simbol. Nalazio se na zastavi Republike Bosne i Hercegovine, kao i na obilježjima Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Halid Bešlić Foto: Borna jaksic/PIXSELL

Godine 1998. državna zastava zamijenjena je današnjim izgledom, nakon političkog dogovora predstavnika različitih naroda u zemlji. Ipak, ljiljan je ostao snažan simbol za mnoge građane te se i danas koristi u kulturnim, sportskim i svečanim prilikama, kao i na grbovima pojedinih općina i kantona.

Upravo zbog snažne povezanosti simbola ljiljana s bosanskohercegovačkom poviješću, Halidova pjesma tijekom godina prerasla je okvire ljubavne balade. Danas se "Ljiljani" često pjevaju na sportskim događajima, proslavama i okupljanjima diljem zemlje i dijaspore.

Iako nikada nisu bili službena himna, za mnoge Bosance i Hercegovce "Ljiljani" predstavljaju pjesmu koja budi emocije, podsjeća na zajedničku povijest i simbolizira pripadnost domovini.

Halid Bešlić Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

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