Pogledajte što je legendarni LeBron James napravio za sina Andreja Plenkovića u Dubrovniku!

LeBron James i Andrej Plenković u Dubrovniku - 1 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

NBA superzvijezda LeBron James bio je među uglednim gostima na finalnoj utrci električnih glisera u Dubrovniku, gdje je u društvu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića sinu predsjednika Vlade potpisao dres za uspomenu.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković danas je pratio finalnu utrku električnih glisera u sklopu Svjetskog prvenstva Međunarodne motonautičke unije (UIM), koje je okupilo brojne uzvanike iz sportskog, poslovnog i javnog života.

Posebnu pozornost privukao je jedan od najvećih sportaša današnjice, NBA superzvijezda LeBron James, koji je tijekom događanja razgovarao s premijerom Plenkovićem te se družio s njegovim sinom.

LeBron James i Andrej Plenković u Dubrovniku - 2 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

LeBron James i Andrej Plenković u Dubrovniku - 3 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

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U opuštenoj atmosferi uz samu stazu, LeBron James ispunio je želju sinu premijera Andreja Plenkovića te mu potpisao svoj dres, što je izazvalo veliko oduševljenje mladog ljubitelja košarke. Susret jednog od najboljih košarkaša svih vremena i hrvatskog premijera obilježili su srdačni razgovori, fotografiranje i prijateljsko druženje.

LeBron James i Andrej Plenković u Dubrovniku - 4 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

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