Što ga je tako impresioniralo? Princ Louis svojim izrazima lica opet je nasmijao tisuće Britanaca

Na tradicionalnoj ceremoniji Trooping the Colour pažnju javnosti privukao je najmlađi član kraljevske obitelji.

Tradicionalna ceremonija Trooping the Colour ponovno je okupila članove britanske kraljevske obitelji u Londonu, no kao i mnogo puta dosad, najveću pozornost nije privukao kralj Charles III., nego njegov najmlađi unuk – princ Louis.

8-godišnji sin princa Williama i princeze Kate još jednom je dokazao zašto ga javnost obožava. Tijekom svečanosti kojom se obilježava službeni rođendan britanskog monarha, Louis je svojim spontanim reakcijama, grimasama i dječjom razigranošću ponovno postao glavna zvijezda događaja.

Kraljevska obitelj na Trooping the Colour - 7 Foto: Profimedia

Dok je s majkom Kate sudjelovao u povorci kočijama ulicama Londona, mali princ nije skrivao znatiželju pa je u jednom trenutku zamišljeno prolazio rukom kroz kosu promatrajući okupljene građane. Kasnije se na balkonu Buckinghamske palače mogao vidjeti kako se naginje preko ograde, znatiželjno prati događaje ispred sebe i gestikulira na svoj prepoznatljiv način.

Kraljevska obitelj na Trooping the Colour - 4 Foto: Profimedia

Kraljevska obitelj na Trooping the Colour - 6 Foto: Profimedia

Kraljevska obitelj na Trooping the Colour - 3 Foto: Profimedia

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Posebnu pažnju privukao je tijekom tradicionalnog preleta zrakoplova iznad palače. Louis je široko otvorenih očiju pratio spektakl na nebu, a fotografi su zabilježili niz izraza lica koji su u rekordnom roku preplavili društvene mreže.

Njegova starija sestra Charlotte i brat George tijekom ceremonije držali su se mnogo ozbiljnije i dostojanstvenije, no upravo je Louis svojom spontanošću ponovno podsjetio da je ipak riječ o djetetu koje, unatoč kraljevskim obvezama, ne skriva emocije niti pokušava glumiti odrasle.

Kraljevska obitelj na Trooping the Colour - 8 Foto: Profimedia

Kraljevska obitelj na Trooping the Colour - 5 Foto: Profimedia

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Princ William i princeza Kate nisu skrivali osmijehe promatrajući najmlađeg člana svoje obitelji, svjesni da je upravo on ponovno postao miljenik publike. Mnogi su na društvenim mrežama komentirali kako je Louis iz godine u godinu najveća atrakcija Trooping the Colour ceremonije te da njegove reakcije često zasjene i najvažnije trenutke službenog programa.

Kraljevska obitelj na Trooping the Colour - 2 Foto: Profimedia

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