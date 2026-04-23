Ponosni William i Kate objavili novu fotku princa Louisa, njegov nestašluk opet je došao do izražaja!

Najnestašniji član britanske kraljevske obitelji princ Louis proslavio je osmi rođendan, a njegovi roditelji povodom tog događaja objavili su novu fotografiju s obiteljskog odmora u Cornwallu.

Princ William i Kate Middleton obilježili su osmi rođendan svog najmlađeg sina Louisa objavom nove fotografije koja je odmah osvojila simpatije javnosti.

Na fotografiji snimljenoj tijekom obiteljskog odmora u Cornwallu nasmiješeni Louis pozira na brodu, naslonjen na metalnu ogradu, dok se u pozadini prostire more. Opuštena i razigrana atmosfera savršeno odražava njegov poznati vedar i pomalo nestašan karakter.

Galerija 28 28 28 28 28

"Sretan rođendan, Louise! Danas puni osam!" napisao je prijestolonasljednički par u opisu uz simbolični emoji crvenog balona.

Fotografiju je snimio poznati fotograf Matt Porteous, koji već godinama surađuje s obitelji Wales i često bilježi njihove privatne trenutke, a nastala je tijekom njihova skromnog uskrsnog odmora, koji su proveli zajedno kao obitelj.

Princ Louis - 6 Foto: Profimedia

Princ Louis - 13 Foto: Profimedia

Princ Louis - 14 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Obline bivše odbojkašice pod tušem zagrijale su internet: ''Opsjednut sam tobom''

Kasnije je objavljen i video u kojem se igra na plaži, skače u more i trči po pijesku.

Louis, koji pohađa školu Lambrook u Berkshireu zajedno sa starijim bratom Georgeom i sestrom Charlotte, rođendan će, prema pisanju britanskih medija, proslaviti s prijateljima.

Čestitkama su se pridružili i mnogi fanovi kraljevske obitelji, koji su ujedno komentirali i koliko je donedavno najnestašniji član narastao.

Princ Louis - 2 Foto: Profimedia

Princ Louis - 8 Foto: Profimedia

Princ Louis - 17 Foto: Profimedia

"Mislila sam da je to George!", "Ajme, kako je narastao", "Zar već ima osam?! Čini se kao da smo ga jučer prvi put vidjeli", "O moj Bože... Već je tako velik!" napisali su im pratitelji.

Princ Louis rođen je 23. travnja 2018. u Londonu, svega dva dana nakon rođendana njegove prabake, kraljice Elizabete, a od malih nogu osvojio je publiku svojim spontanim i često urnebesnim reakcijama na službenim događanjima. Njegovi izrazi lica i reakcije, posebno tijekom proslave platinastog jubileja kraljice Elizabete, često su postajali viralni hitovi.

Princ Louis - 4 Foto: Profimedia

Princ Louis - 3 Foto: Profimedia

Princ Louis - 1 Foto: Afp

Princ Louis - 4 Foto: Afp

Ipak, posljednjih mjeseci sve više pokazuje zreliju stranu, što je bilo vidljivo i tijekom nedavne uskrsne službe u Windsoru, gdje je zajedno s obitelji djelovao smireno i pristojno.

Nova fotografija tako ne samo da obilježava još jedan rođendan mladog princa već i pokazuje koliko brzo odrasta – od nestašnog mališana do sve zrelijeg člana britanske kraljevske obitelji, koji će jednog dana predstavljati monarhiju na svjetskoj razini.

Svoj trenutak viralnosti imao je nakon božićne mise, a zašto – otkrijte OVDJE.

Kada odraste, princ Louis želi se baviti istim poslom kojim su se bavili mnogi članovi njegove obitelji, o čemu više čitajte OVDJE.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Nekad je bila zvijezda erotskih trilera, a danas pogled na nju izaziva tužne reakcije

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Bivša supruga nekad najplaćenijeg dinamovca proslavila je 30. rođendan uz raskošne detalje

Pogledaji ovo Zanimljivosti Slovenci neće gledati Eurosong: Bojkotiraju natjecanje, a emitirat će sadržaj posvećen Palestini

Pogledaji ovo Celebrity Amerikanac iz Supertalenta došao do važnog, stotog trenutka: "Napokon je sve završeno"