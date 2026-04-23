Slovenci neće gledati Eurosong: Bojkotiraju natjecanje, a emitirat će sadržaj posvećen Palestini

U vrijeme kada će mnogi gledati Eurosong, slovenska televizija RTVSLO emitirat će poseban program o Palestini.

Dok se Europa priprema za ovogodišnji Eurosong koji će se održati sredinom svibnja, kontroverze oko natjecanja ne jenjavaju. U središtu rasprava ponovno je sudjelovanje Izraela, zbog čega su se pojedine zemlje odlučile na bojkot, a među njima je i Slovenija, uz Španjolsku, Irsku, Nizozemsku i Island.

U tom kontekstu, Radiotelevizija Slovenija na svojoj internetskoj stranici je najavila poseban tematski programski blok pod nazivom Glasovi Palestine, koji će se emitirati od 10. do 20. svibnja. Kroz filmove, dokumentarce, razgovorne emisije i analize, gledateljima će približiti osobne priče ljudi, ali i širi društveni i politički kontekst aktualnih događanja na Bliskom istoku.

Program započinje dokumentarnom emisijom "Blizanci iz Gaze, vratite se k meni", koja kroz priču jedne obitelji prikazuje posljedice rata i snagu obiteljskih veza. Tijekom tjedna emitirat će se i niz drugih sadržaja – od dokumentarca "Jedina zemlja", koji prati suradnju palestinskog aktivista i izraelskog novinara, do igranog filma "Glas Hind Rajab", potresne rekonstrukcije spašavanja palestinske djevojčice.

Posebnu pažnju privlači i emisija "Dosje", koja će se baviti upravo Eurosongom, otvarajući pitanja o ulozi politike u natjecanju, etičkim dilemama sudionika i raspravama o mogućem bojkotu. U emisiji će se analizirati i budućnost Eurosonga, koji se sve više suočava s političkim pritiscima i podjelama.

Program će zaključiti film "Učitelj", koji donosi intiman pogled na život na Zapadnoj obali i unutarnje dileme pojedinaca u vrijeme sukoba.

Kako su napisali u službenom priopćenju, RTVSLO ovim programskim blokom jasno pokazuje svoju uređivačku orijentaciju – ponuditi gledateljima dublje razumijevanje globalnih tema koje nadilaze samu glazbenu manifestaciju. Istovremeno, bojkot nekoliko europskih zemalja dodatno naglašava koliko je ovogodišnji Eurosong postao više od natjecanja – pretvorio se u platformu za širu društvenu i političku raspravu.

Kako je eskalirala drama, zbog koje pet zemalja bojkotira natjecanje, pročitajte OVDJE.

Više od 1000 glazbenika i diskografskih kuća, među kojima su neki iz Hrvatske i regije, potpisalo je otvoreno pismo protv sudjelovanja Izraela, o čemu više čitajte OVDJE.

