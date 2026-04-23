Brutalno ubojstvo bivše kraljice ljepote: Sumnjiči se svekrva?

Bivša kraljica ljepote Carolina Flores Gomez ubijena je u svom stanu u Mexico Cityju, a istraga, obilježena sumnjama i kašnjenjem u prijavi zločina, usmjerena je na članove njezine obitelji.

Meksičku javnost potresla je vijest o brutalnom ubojstvu Caroline Flores Gomez, 27-godišnje bivše kraljice ljepote koja je prošlog tjedna pronađena mrtva u svom luksuznom stanu u Mexico Cityju.

Kako pišu meksički mediji, Gomez, koja je 2017. godine ponijela titulu Miss Teen Universe u Baja Californiji, prema policijskim navodima smrtonosno je pogođena u glavu 15. travnja. Njezino tijelo pronađeno je dan kasnije u elitnoj četvrti Polanco, a slučaj se vodi kao namjerno ubojstvo.

Carolina Flores Gomez - 3 Foto: TikTok

Carolina Flores Gomez - 5 Foto: TikTok

Posebnu pažnju istražitelja privlače okolnosti pod kojima je zločin prijavljen. Naime, pucnjava nije prijavljena sve do 16. travnja, što je otvorilo brojna pitanja o tome zašto je trebalo toliko vremena da se obavijeste nadležne službe.

U trenutku zločina, Gomez se navodno nalazila u stanu sa suprugom Alejandrom Gomezom, djetetom i svekrvom Erikom Marijom, koja je, prema pisanju meksičkih medija, u fokusu istrage. Unatoč tome, do sada nije bilo uhićenja. Dodatnu misteriju stvara činjenica da susjedi nisu prijavili nikakve pucnjeve niti sumnjive aktivnosti u blizini zgrade. Istražitelji trenutno prikupljaju dokaze s mjesta događaja koji će biti podvrgnuti forenzičkoj analizi.

#JusticiaParaCaro:



Otro #feminicidio que la @FiscaliaCDMX TIENE QUE esclarecer.



¿Por qué nadie oyó los disparos en un edificio de departamentos?



¿Por qué los peritos acudieron hasta el otro día?



Caro Flores fue asesinada en #Polanco. https://t.co/5oXiD26xGo pic.twitter.com/0V4RwaleR9 — Antonio Nieto (@siete_letras) April 21, 2026

Tragedija je još potresnija s obzirom na to da je Gomez nedavno proslavila rođendan – rođena je 4. travnja 1999. godine u Ensenadi.

"Nijedan zločin nad ženom ne smije ostati nekažnjen. Naše misli su s njezinom obitelji u ovom razornom trenutku", izjavila je guvernerka Baja Californije Marina del Pilar Avila, poručivši kako je rasvjetljavanje slučaja prioritet tamošnje policije.

Carolina Flores Gomez - 4 Foto: TikTok

Carolina Flores Gomez Foto: TikTok

Carolina Flores Gomez - 2 Foto: TikTok

Slučaj dolazi u osjetljivom društvenom trenutku za Meksiko, gdje organizacije za zaštitu prava žena upozoravaju na sve veću stopu nasilja nad ženama i nedostatak pravde za žrtve. Brojne civilne udruge već traže da se ovaj zločin prekvalificira u femicid – kazneno djelo koje podrazumijeva ubojstvo motivirano spolom. Prema definiciji UN Women, femicid je najekstremniji oblik nasilja nad ženama, proizašao iz diskriminacije, nejednakih odnosa moći i duboko ukorijenjenih društvenih normi.

Carolina Flores Gomez - 5 Foto: TikTok

Carolina Flores Gomez - 8 Foto: TikTok

Dok istraga i dalje traje, javnost s nestrpljenjem očekuje odgovore u slučaju koji je još jednom otvorio pitanje sigurnosti žena u Meksiku.

