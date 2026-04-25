Morate poslušati: Naš plesač poruke trudne supruge pretvorio u pjesmu

Hrvatski plesač ovih je dana pažnju na društvenim mrežama privukao nečim što nije samo ples. Video koji je objavio brzo je pronašao put do publike i počeo se dijeliti na sve strane.

Hrvatski plesač Marko Mrkić i njegova supruga Antea čekaju svoje prvo dijete, a dio njihove svakodnevice ovih je dana prerastao u sadržaj koji se brzo širi društvenim mrežama.

Naime, Marko je odlučio uzeti stvarne poruke koje mu je Antea slala tijekom prvog tromjesečja trudnoće i pretvoriti ih u pjesmu.

Poruke o umoru, gladi i svakodnevnim situacijama pretvorio je u duhovitu, ali i zaraznu pjesmu koju mnogi već nazivaju hitom na mrežama.

Galerija 7 7 7 7 7

''Stavi na repeat, stavno je dobra pjesma. Pjesma se naravno zove ''zgazi ko crva'''', napisao je ispod videa na Instagramu.

Marko Mrkić i supruga Antea Foto: Instagram

Sve je dodatno zaokružio plesom, pa cijeli video djeluje kao mala, pažljivo složena cjelina. A o kolikom je hitu riječ govore i komentari ispod objave na Instagramu.

''Znači hit! Pronašla sam se'', ''Show program'', ''Ti se genije'', ''Koliko dobra stvar, treći put već slušam'', ''Ovo je sve'', ''Video dana'', ''Mrki legendo'', ''Pjesma i ples, znači vrh'', ''Brutalno'', ''Ovo je bolje od svake pjesme'', ''Hit'', ''Vas dvoje ste sve'', samo je dio komentara.

Što kažete na ovu pjesmu? Ma hit, super su par!

Nije mi ništa posebno Ma hit, super su par!

Nije mi ništa posebno Ukupno glasova:

Na duhovit način je otkrio i da čekaju prinovu. Više o tome pisali smo OVDJE.

Marko i Antea vjenčali su se prošle godine u kolovozu. Kako je izgledalo njihovo nesvakidašnje vjenčanje pogledajte OVDJE.

