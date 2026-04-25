Morate poslušati: Naš plesač poruke trudne supruge pretvorio u pjesmu

Hrvatski plesač ovih je dana pažnju na društvenim mrežama privukao nečim što nije samo ples. Video koji je objavio brzo je pronašao put do publike i počeo se dijeliti na sve strane.
Hrvatski plesač Marko Mrkić i njegova supruga Antea čekaju svoje prvo dijete, a dio njihove svakodnevice ovih je dana prerastao u sadržaj koji se brzo širi društvenim mrežama.
Naime, Marko je odlučio uzeti stvarne poruke koje mu je Antea slala tijekom prvog tromjesečja trudnoće i pretvoriti ih u pjesmu.
Poruke o umoru, gladi i svakodnevnim situacijama pretvorio je u duhovitu, ali i zaraznu pjesmu koju mnogi već nazivaju hitom na mrežama.
Galerija 7 7 7 7 7
''Stavi na repeat, stavno je dobra pjesma. Pjesma se naravno zove ''zgazi ko crva'''', napisao je ispod videa na Instagramu.
Marko Mrkić i supruga Antea Foto: Instagram
Sve je dodatno zaokružio plesom, pa cijeli video djeluje kao mala, pažljivo složena cjelina. A o kolikom je hitu riječ govore i komentari ispod objave na Instagramu.
Marko Mrkić i supruga Antea Foto: Instagram
Marko Mrkić i supruga Antea Foto: Instagram
''Znači hit! Pronašla sam se'', ''Show program'', ''Ti se genije'', ''Koliko dobra stvar, treći put već slušam'', ''Ovo je sve'', ''Video dana'', ''Mrki legendo'', ''Pjesma i ples, znači vrh'', ''Brutalno'', ''Ovo je bolje od svake pjesme'', ''Hit'', ''Vas dvoje ste sve'', samo je dio komentara.
Na duhovit način je otkrio i da čekaju prinovu. Više o tome pisali smo OVDJE.
Marko Mrkić i Antea Franjić - 3 Foto: Instagram
Marko Mrkić i Antea Franjić - 2 Foto: Instagram
Marko i Antea vjenčali su se prošle godine u kolovozu. Kako je izgledalo njihovo nesvakidašnje vjenčanje pogledajte OVDJE.
