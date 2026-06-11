Dva mjeseca nakon očeve smrti našoj voditeljici preminula i majka: ''Mirno spavaj...''

Nakon što je prije samo dva mjeseca izgubila oca, radijska voditeljica, glumica i glazbenica Manuela Svorcan suočila se s još jednom velikom životnom tragedijom.

Radijska voditeljica, glumica i glazbenica Manuela Svorcan podijelila je na društvenim mrežama tužnu vijest o smrti svoje majke.

Uz nekoliko zajedničkih fotografija oprostila se kratkom, ali emotivnom porukom: "Mirno spavaj, mama."

Objava je dirnula brojne pratitelje i prijatelje, koji su joj u komentarima uputili izraze sućuti te riječi podrške u ovom teškom razdoblju.

Ovaj gubitak posebno je bolan jer je Manuela prije samo dva mjeseca ostala i bez oca, glazbenika Ranka Svorcana. Tada se od njega oprostila dirljivim riječima koje su ganule mnoge:

"Tata, koliko te je ljudi voljelo, bio bi ponosan, sviraj sad najglasnije ikad... Ne što si mi tata, ali uvijek ćeš biti najbolji gitarist ikad, a ja najponosnija što si mi usadio ljubav prema glazbi. Odmori se, vidimo se nekad, btk."

Manuela Svorcan Foto: Instagram

Ranko Svorcan Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Ranko Svorcan bio je istaknuti hrvatski gitarist i dugogodišnji član kultnog sastava Atomsko sklonište. Vijest o njegovoj smrti, koju je bend objavio na svojoj službenoj stranici na Facebooku, rastužila je brojne kolege, prijatelje i obožavatelje. Iako ga je šira javnost najviše povezivala upravo s Atomskim skloništem, iza sebe je ostavio bogatu glazbenu karijeru te neizbrisiv trag na istarskoj glazbenoj sceni.

Manuela Svorcan Foto: Instagram

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