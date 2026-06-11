Dva mjeseca nakon očeve smrti našoj voditeljici preminula i majka: ''Mirno spavaj...''

Nakon što je prije samo dva mjeseca izgubila oca, radijska voditeljica, glumica i glazbenica Manuela Svorcan suočila se s još jednom velikom životnom tragedijom.
Radijska voditeljica, glumica i glazbenica Manuela Svorcan podijelila je na društvenim mrežama tužnu vijest o smrti svoje majke.3 vijesti o kojima se priča ''ovo nije normalno'' Kad se pojavila u mini bikiniju, internet je imao samo jedno pitanje: Kako ovako izgleda s 56? ''mislila sam da...'' Na koncertu Magazina pjevala druga pjevačica, Lorena Bućan otkrila nam je što se dogodilo! mali je nevjerojatan! Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata!
Uz nekoliko zajedničkih fotografija oprostila se kratkom, ali emotivnom porukom: "Mirno spavaj, mama."
Objava je dirnula brojne pratitelje i prijatelje, koji su joj u komentarima uputili izraze sućuti te riječi podrške u ovom teškom razdoblju.
Ovaj gubitak posebno je bolan jer je Manuela prije samo dva mjeseca ostala i bez oca, glazbenika Ranka Svorcana. Tada se od njega oprostila dirljivim riječima koje su ganule mnoge:
"Tata, koliko te je ljudi voljelo, bio bi ponosan, sviraj sad najglasnije ikad... Ne što si mi tata, ali uvijek ćeš biti najbolji gitarist ikad, a ja najponosnija što si mi usadio ljubav prema glazbi. Odmori se, vidimo se nekad, btk."
Manuela Svorcan Foto: Instagram
Ranko Svorcan Foto: Davor Puklavec/Pixsell
Ranko Svorcan bio je istaknuti hrvatski gitarist i dugogodišnji član kultnog sastava Atomsko sklonište. Vijest o njegovoj smrti, koju je bend objavio na svojoj službenoj stranici na Facebooku, rastužila je brojne kolege, prijatelje i obožavatelje. Iako ga je šira javnost najviše povezivala upravo s Atomskim skloništem, iza sebe je ostavio bogatu glazbenu karijeru te neizbrisiv trag na istarskoj glazbenoj sceni.
Manuela Svorcan Foto: Instagram
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