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ogromna tuga

Dva mjeseca nakon očeve smrti našoj voditeljici preminula i majka: ''Mirno spavaj...''

Piše J. C., Danas @ 12:56 Celebrity komentari
Manuela Svorcan Manuela Svorcan Foto: Instagram

Nakon što je prije samo dva mjeseca izgubila oca, radijska voditeljica, glumica i glazbenica Manuela Svorcan suočila se s još jednom velikom životnom tragedijom.

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