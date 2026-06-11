Život Donalda Trumpa prije politike: S 13 godina upisao je Vojnu akademiju, a onda preuzeo očevu firmu

Donald Trump odrastao je u obitelji poduzetnika i rano se uključio u očev biznis, što je oblikovalo njegov životni put. Njegov politički uspon 2015. godine iznenadio je mnoge i postavio temelje za kontroverzan i moćan predsjednički mandat.
Donald Trump, danas jedno od najprepoznatljivijih imena u svijetu politike i biznisa, rođen je 14. lipnja 1946. u New Yorku. Bio je četvrto dijete Freda Trumpa i Mary Anne MacLeod. Otac Fred izgradio je bogatstvo gradeći pristupačne stanove za srednju klasu duž istočne obale SAD-a, posebice tijekom i nakon Drugog svjetskog rata, dok je majka Mary Anne posvećivala vrijeme obitelji i humanitarnom radu. Tako je Donald od malih nogu odrastao u okruženju u kojem su posao i obitelj bili jednako važni – temelji koji će oblikovati njegov životni put.3 vijesti o kojima se priča ''ovo nije normalno'' Kad se pojavila u mini bikiniju, internet je imao samo jedno pitanje: Kako ovako izgleda s 56? ''mislila sam da...'' Na koncertu Magazina pjevala druga pjevačica, Lorena Bućan otkrila nam je što se dogodilo! mali je nevjerojatan! Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata!
Donald Trump - 1 Foto: Profimedia
Već sa samo 13 godina, Trump je upisao Vojnu akademiju u New Yorku, gdje je stjecao disciplinu koja će mu kasnije koristiti u poslu i životu. Nakon toga nastavio je obrazovanje na Sveučilištu Fordham, a zatim se prebacio na Sveučilište Pennsylvania, gdje je diplomirao ekonomiju.
Donald Trump - 2 Foto: Profimedia
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Još kao mladić, Donald je aktivno pomagao u vođenju očevih stambenih projekata u njujorškim četvrtima, učeći poslovne trikove iz prve ruke. 1971. preuzeo je kontrolu nad obiteljskom tvrtkom i transformirao je u ''Trump Organisation'' – početak njegovog puta prema građevinskom i kasnije političkom vrhu.
Tijekom života bio je u tri braka. S prvom suprugom Ivanom Trump dobio je troje djece: Donalda Jr., Erica i Ivanku. Ivana je tijekom života imala važnu ulogu u njegovu poslovnom okruženju, a preminula je 2022. godine.
Donald Trump - 3 Foto: Profimedia
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Iz drugog braka s glumicom i televizijskom voditeljicom Marlom Maples ima kćer Tiffany. Od 2005. godine u braku je s Melaniom Trump, s kojom ima sina Barrona, najmlađeg člana obitelji.
Njegova djeca kasnije su krenula različitim putevima u poslovnom i javnom životu. Donald Jr. i Eric imaju važne uloge u ''Trump Organization'', Ivanka je tijekom njegovog prvog mandata bila savjetnica u Bijeloj kući, Tiffany je završila pravo, dok Barron još uvijek studira.
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S vremenom se obitelj proširila i na unuke. Trump danas ima jedanaestero unučadi, a često se na javnim događanjima pojavljuje u društvu svoje djece, njihovih partnera i potomaka. Posebnu pažnju posljednjih godina privlači njegova najstarija unuka Kai Trump, koja ga je u više navrata pratila na važnim političkim okupljanjima.
U lipnju 2015. Trump službeno je objavio svoju drugu kandidaturu za predsjednika SAD-a. Mnogi politički stručnjaci u početku nisu vjerovali da ima šanse, no Trump je iznenadio sve i osvojio republikansku nominaciju.
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