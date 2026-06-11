Život Donalda Trumpa prije politike: S 13 godina upisao je Vojnu akademiju, a onda preuzeo očevu firmu

Donald Trump odrastao je u obitelji poduzetnika i rano se uključio u očev biznis, što je oblikovalo njegov životni put. Njegov politički uspon 2015. godine iznenadio je mnoge i postavio temelje za kontroverzan i moćan predsjednički mandat.

Donald Trump, danas jedno od najprepoznatljivijih imena u svijetu politike i biznisa, rođen je 14. lipnja 1946. u New Yorku. Bio je četvrto dijete Freda Trumpa i Mary Anne MacLeod. Otac Fred izgradio je bogatstvo gradeći pristupačne stanove za srednju klasu duž istočne obale SAD-a, posebice tijekom i nakon Drugog svjetskog rata, dok je majka Mary Anne posvećivala vrijeme obitelji i humanitarnom radu. Tako je Donald od malih nogu odrastao u okruženju u kojem su posao i obitelj bili jednako važni – temelji koji će oblikovati njegov životni put.

Donald Trump - 1 Foto: Profimedia

Već sa samo 13 godina, Trump je upisao Vojnu akademiju u New Yorku, gdje je stjecao disciplinu koja će mu kasnije koristiti u poslu i životu. Nakon toga nastavio je obrazovanje na Sveučilištu Fordham, a zatim se prebacio na Sveučilište Pennsylvania, gdje je diplomirao ekonomiju.

Donald Trump - 2 Foto: Profimedia

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Još kao mladić, Donald je aktivno pomagao u vođenju očevih stambenih projekata u njujorškim četvrtima, učeći poslovne trikove iz prve ruke. 1971. preuzeo je kontrolu nad obiteljskom tvrtkom i transformirao je u ''Trump Organisation'' – početak njegovog puta prema građevinskom i kasnije političkom vrhu.

Tijekom života bio je u tri braka. S prvom suprugom Ivanom Trump dobio je troje djece: Donalda Jr., Erica i Ivanku. Ivana je tijekom života imala važnu ulogu u njegovu poslovnom okruženju, a preminula je 2022. godine.

Donald Trump - 3 Foto: Profimedia

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Iz drugog braka s glumicom i televizijskom voditeljicom Marlom Maples ima kćer Tiffany. Od 2005. godine u braku je s Melaniom Trump, s kojom ima sina Barrona, najmlađeg člana obitelji.

Njegova djeca kasnije su krenula različitim putevima u poslovnom i javnom životu. Donald Jr. i Eric imaju važne uloge u ''Trump Organization'', Ivanka je tijekom njegovog prvog mandata bila savjetnica u Bijeloj kući, Tiffany je završila pravo, dok Barron još uvijek studira.

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S vremenom se obitelj proširila i na unuke. Trump danas ima jedanaestero unučadi, a često se na javnim događanjima pojavljuje u društvu svoje djece, njihovih partnera i potomaka. Posebnu pažnju posljednjih godina privlači njegova najstarija unuka Kai Trump, koja ga je u više navrata pratila na važnim političkim okupljanjima.

U lipnju 2015. Trump službeno je objavio svoju drugu kandidaturu za predsjednika SAD-a. Mnogi politički stručnjaci u početku nisu vjerovali da ima šanse, no Trump je iznenadio sve i osvojio republikansku nominaciju.

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