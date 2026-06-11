Bio je legendarni Poirot, a danas izgleda potpuno drukčije: Evo čime se bavi David Suchet

Iako je Hercule Poirot u njegovoj izvedbi postao jedna od najprepoznatljivijih televizijskih uloga, Suchet je i dalje aktivan u glumi. Danas nastavlja raditi na novim projektima, dok ga publika i dalje najviše pamti upravo po legendarnom detektivu.
Slavni britanski glumac David Suchet ponovno je u fokusu javnosti nakon vijesti da se Hercule Poirot vraća na male ekrane u novoj BBC-jevoj seriji. Iako je upravo Suchet godinama bio najprepoznatljivije lice legendarnog belgijskog detektiva iz djela Agatha Christie, sada tu ulogu preuzima mlađa generacija, a u novoj adaptaciji utjelovit će ga Edward Bluemel, koji će tako postati najmlađi Poirot do sada.3 vijesti o kojima se priča ''ovo nije normalno'' Kad se pojavila u mini bikiniju, internet je imao samo jedno pitanje: Kako ovako izgleda s 56? mali je nevjerojatan! Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata! ''mislila sam da...'' Na koncertu Magazina pjevala druga pjevačica, Lorena Bućan otkrila nam je što se dogodilo!
Upravo je ta uloga koju je Suchet tumačio dugi niz godina, učinila ga globalno prepoznatljivim i jednim od najhvaljenijih televizijskih detektiva.
David Suchet - 6 Foto: Profimedia
David Suchet - 4 Foto: Profimedia
Nakon završetka te ere, Suchet nije nestao sa scene. I dalje je aktivan i pojavljuje se u novijim televizijskim projektima. Među njima je i serija ''The Au Pair'', gdje igra ulogu uz Sally Bretton, a u projektu sudjeluje i Kenny Doughty. Time je pokazao da i nakon najpoznatije uloge nastavlja raditi na novim televizijskim projektima.
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Serija ''The Au Pair'' prati priču o obiteljskim odnosima i napetostima koje se razvijaju nakon dolaska au pairice u kućanstvo, a Suchet u njoj ima jednu od ključnih uloga. Njegov povratak na male ekrane privukao je pažnju publike upravo zbog činjenice da je riječ o glumcu koji je desetljećima bio sinonim za Poirota.
Suchet potječe iz obitelji bogatog i raznolikog kulturnog nasljeđa koje je snažno obilježilo njegov životni put. Njegov otac bio je liječnik litvansko-židovskog podrijetla, dok je majka bila glumica s rusko-židovskim i engleskim anglikanskim korijenima.
Iako je odrastao bez izraženog vjerskog odgoja, kasnije u životu pronašao je vlastiti duhovni put te se posvetio anglikanskoj vjeri. Taj zaokret često se navodi kao važan dio njegova osobnog razvoja i identiteta izvan glumačke karijere.
Unatoč brojnim projektima, često naglašava da mu je najveća podrška u karijeri supruga Sheila Ferris.
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Suchet i Ferris upoznali su se nekoliko godina prije braka u Coventryju, a njihov susret, kako je glumac kasnije opisao, u početku nije dao naslutiti da će završiti dugogodišnjom ljubavnom pričom i brakom. Danas zajedno imaju dvoje djece, Roberta i Katherine, a Suchet često ističe da mu je upravo obitelj bila oslonac kroz cijelu karijeru.
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Govoreći o svojoj supruzi, Suchet je u više navrata naglasio da mu nikada nije uskraćivala podršku u poslu te da je upravo prihvaćanje i razumijevanje ključ njihovog dugog braka. U jednom intervjuu opisao je njihovu vezu kao kombinaciju smijeha, strpljenja i prihvaćanja svih životnih uspona i padova.
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