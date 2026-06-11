Bio je legendarni Poirot, a danas izgleda potpuno drukčije: Evo čime se bavi David Suchet

Iako je Hercule Poirot u njegovoj izvedbi postao jedna od najprepoznatljivijih televizijskih uloga, Suchet je i dalje aktivan u glumi. Danas nastavlja raditi na novim projektima, dok ga publika i dalje najviše pamti upravo po legendarnom detektivu.

Slavni britanski glumac David Suchet ponovno je u fokusu javnosti nakon vijesti da se Hercule Poirot vraća na male ekrane u novoj BBC-jevoj seriji. Iako je upravo Suchet godinama bio najprepoznatljivije lice legendarnog belgijskog detektiva iz djela Agatha Christie, sada tu ulogu preuzima mlađa generacija, a u novoj adaptaciji utjelovit će ga Edward Bluemel, koji će tako postati najmlađi Poirot do sada.

Upravo je ta uloga koju je Suchet tumačio dugi niz godina, učinila ga globalno prepoznatljivim i jednim od najhvaljenijih televizijskih detektiva.

David Suchet - 6 Foto: Profimedia

David Suchet - 4 Foto: Profimedia

Nakon završetka te ere, Suchet nije nestao sa scene. I dalje je aktivan i pojavljuje se u novijim televizijskim projektima. Među njima je i serija ''The Au Pair'', gdje igra ulogu uz Sally Bretton, a u projektu sudjeluje i Kenny Doughty. Time je pokazao da i nakon najpoznatije uloge nastavlja raditi na novim televizijskim projektima.

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Serija ''The Au Pair'' prati priču o obiteljskim odnosima i napetostima koje se razvijaju nakon dolaska au pairice u kućanstvo, a Suchet u njoj ima jednu od ključnih uloga. Njegov povratak na male ekrane privukao je pažnju publike upravo zbog činjenice da je riječ o glumcu koji je desetljećima bio sinonim za Poirota.

Suchet potječe iz obitelji bogatog i raznolikog kulturnog nasljeđa koje je snažno obilježilo njegov životni put. Njegov otac bio je liječnik litvansko-židovskog podrijetla, dok je majka bila glumica s rusko-židovskim i engleskim anglikanskim korijenima.

Iako je odrastao bez izraženog vjerskog odgoja, kasnije u životu pronašao je vlastiti duhovni put te se posvetio anglikanskoj vjeri. Taj zaokret često se navodi kao važan dio njegova osobnog razvoja i identiteta izvan glumačke karijere.

Unatoč brojnim projektima, često naglašava da mu je najveća podrška u karijeri supruga Sheila Ferris.

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Suchet i Ferris upoznali su se nekoliko godina prije braka u Coventryju, a njihov susret, kako je glumac kasnije opisao, u početku nije dao naslutiti da će završiti dugogodišnjom ljubavnom pričom i brakom. Danas zajedno imaju dvoje djece, Roberta i Katherine, a Suchet često ističe da mu je upravo obitelj bila oslonac kroz cijelu karijeru.

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Govoreći o svojoj supruzi, Suchet je u više navrata naglasio da mu nikada nije uskraćivala podršku u poslu te da je upravo prihvaćanje i razumijevanje ključ njihovog dugog braka. U jednom intervjuu opisao je njihovu vezu kao kombinaciju smijeha, strpljenja i prihvaćanja svih životnih uspona i padova.

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