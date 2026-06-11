Uhićena turska glumica koju obožava hrvatska publika, našla se usred velike policijske akcije

Policija je rano ujutro istodobno pretražila više lokacija, a istraga je i dalje u tijeku. Turski mediji navode kako bi mogla uslijediti nova uhićenja.

Vijest koja je jutros odjeknula Turskom izazvala je veliku pozornost javnosti, ali i brojnih obožavatelja turskih serija diljem regije. Turske vlasti pokrenule su opsežnu policijsku akciju usmjerenu na razbijanje navodne mreže povezane s trgovinom narkoticima, pišu turski mediji.

Prema pisanju tamošnjih medija, akcija je provedena u strogoj tajnosti, a među privedenima su se navodno našla i neka poznata imena s turske estradne i glumačke scene.

Pogledaji ovo Celebrity Rakitićeva Raquel pokazala koliko joj znači jedna osoba: "Četiri godine otkako si..."

Posebnu pozornost privukla je informacija da je među osobama koje su se našle pod istragom i glumica Beren Saat, koju publika u regiji dobro poznaje po ulogama u popularnim televizijskim serijama "Izgubljene časti" i "Strasti orijenta", koje su se prikazive na Novoj TV.

Navodi se kako su policijski timovi rano jutros istodobno pretražili više adresa te priveli veći broj osumnjičenih. Na popisu osoba obuhvaćenih akcijom navodno se nalazi ukupno 22 imena.

Osim poznate glumice, turski mediji spominju i pjevača Kenana Doğulua te glumca i televizijskog voditelja Enisa Arıkana.

Pogledaji ovo Celebrity Na koncertu Magazina pjevala druga pjevačica, Lorena Bućan otkrila nam je što se dogodilo!

Prema zasad dostupnim informacijama, istraga je još u tijeku, a turski portali navode kako bi u narednim danima moglo uslijediti još uhićenja.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 inMagazin Nogometna groznica ruši rekorde: Od najvećeg navijačkog vala do obožavatelja koji je prehodao cijelu Ameriku!

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Naš rukometni izbornik uživao je na tribinama, društvo mu je pravila posebna dama

Pogledaji ovo Nekad i sad Duhovita Kit iz kultnog filma s Julijom Roberts danas ima 64 godine, nećete ju prepoznati!