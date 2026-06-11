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Uhićena turska glumica koju obožava hrvatska publika! Našla se usred velike policijske akcije

Piše I. G., Danas @ 10:02 Celebrity komentari
Beren Saat - 3 Beren Saat - 3 Foto: YouTube Screenshot

Policija je rano ujutro istodobno pretražila više lokacija, a istraga je i dalje u tijeku. Turski mediji navode kako bi mogla uslijediti nova uhićenja.

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