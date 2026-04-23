Sjećate se Mahoneyja iz Policijske akademije? Daleko od reflektora posvetio se hvalevrijednoj misiji

Nekad je bio među najprepoznatljivijim licima kultne komedije. Danas živi daleko od reflektora i posvećen je drugačijem putu.

Steve Guttenberg osamdesetih je godina bio zvijezda Hollywooda. "Policijska akademija" gurnula je ovog 67-godišnjaka zlatnog osmijeha u središte pozornosti, a ostali filmovi redom su se nizali.

Popularni Carey Mahoney, raskalašeni policajac iz ''Akademije'', u Hollywood je stigao kao kao mladić s Long Islanda s nula veza, ali s tonom hrabrosti.

Steve Guttenberg Foto: Profimedia

"Ti si posljednja osoba koju bih izabrao da postane zvijezda", rekao je 17-godišnjem Steveu jedan agent, piše El Pais.

Steve Guttenberg Foto: Profimedia

Po njegovim riječima, nije imao niti izgled, niti šarm, niti potrebno znanje. Ali ipak je uspio. Tiho se ušuljao svojedobno na posjed Paramount studija, pronašao prazan ured, na vrata stavio svoje ime i pretvarao se da tamo radi. Umjesto da ga izbaci osiguranje, njegova drskost i šarm su ga doveli do prvih uloga. Ostalo je, kako kažu, povijest

Steve Guttenberg Foto: Profimedia

U periodu od 1984. do 1990. snimio je "Policijsku akademiju", "Čahuru", "Kratki Spoj", "Tri muškarca i bebu"... Mnogi su smatrali da može kvalitetom parirati i Harrisonu Fordu.

A onda, ulazak u 90-te, donio je iznenadni kraj u Hollywoodu. I dok su mnogi mislili da su ga tamošnji studiji odbacili, on je jednostavno htio odmor. Posvetio se kazalištu i Broadwayu, o čemu je pisao i u vlastitoj autobiografiji. Postala je apsolutni hit kojom je opisao sve bizarnosti filmske industrije.

Steve Guttenberg Foto: Profimedia

Danas Steve ima 67 godina, a prepoznatljivi osmijeh prati ga i dalje. Brine o beskućnicima, bavi se humanitarnim radom, što je i dokazao nakon strašnih požara u Los Angelesu prošle godine.

"Ako ostavite auto zbog požara, ostavite unutra i ključ da bi netko poput mene mogao pomaknuti vaš automobil kako bi sva ova vatrogasna vozila mogla doći gore!", izjavio je tada za američke medije.

Steve Guttenberg Foto: Profimedia

Kada odmara od humanitarnog rada, uživa u skladnom braku sa suprugom Emily Smith.

Steve Guttenberg Foto: Profimedia

Steve Guttenberg Foto: Profimedia

