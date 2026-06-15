Omiš priprema posebno izdanje Festivala dalmatinskih klapa: Stiže jedna od najjačih klapskih postava u novijoj povijesti!

Omiš se ovog ljeta sprema za 60. izdanje Festivala dalmatinskih klapa, koje će okupiti više od 60 vrhunskih klapa iz Hrvatske i regije.

Sve je spremno za dijamantno izdanje Festivala dalmatinskih klapa u Omišu, na kojem će se okupiti moćna klapska reprezentacija.

U grad na Cetini stižu legende scene poput klapa Ošjak i Trogir te jaka natjecateljska postava s nizom višestrukih osvajača štitova i leuta, a neke na omiškoj pozornici nismo vidjeli jako dugo. Ulaznice su puštene u prodaju.

Prije šest desetljeća skupina zanesenjaka i vizionara pokrenula je Festival koji će postati simbol očuvanja i razvoja klapske scene.

FDK - 2 Foto: Ivo Ravlic / CROPIX

„Veliki jubileji potiču nas da se osvrnemo na prošlost dok istovremeno gledamo prema budućnosti. Prisjećamo se utemeljitelja - od oca Festivala Frane Frankovića, preko Ljube Stipišića Delmate koji ga je umjetnički oblikovao, do svih onih koji su kroz godine utkali dio sebe u ovu manifestaciju. Vrijedilo je, jer Festival je odigrao svoju ulogu. Pritom nije postao spomenik prošlosti već i kreator budućnosti. Zato mi je iznimno drago što na ovu veliku i važnu obljetnicu mogu najaviti gotovo najjaču klapsku postavu u novijoj povijesti“, poručio je ravnatelj Festivala dalmatinskih klapa Omiš prof. Mijo Stanić.

Festivalska zastava podignut će se 60. put u Omišu - 26. lipnja. Na svečanom otvorenju, na Trgu sv. Mihovila zapjevat će brojni omiški pobjednici koji su već osigurali svoje mjesto u klapskom Panteonu: Armorin (ž) - Zagreb, Bošket (m) - Zagreb, Luše (ž) - Split, Omiš (m) - Omiš, Ošjak (m) - Vela Luka, Stine (m) - Zagreb i Ventula (ž) - Split. Ulaznice za ovaj posebni glazbeni događaj, kao i za niz ostalih atraktivnih večeri, dostupne su putem sustava Entrio.

Već sljedećeg dana, 27. lipnja, opet na Velikoj pjaci publika će prvi put moći čuti 15 novih pjesama u konkurenciji za najbolju skladbu, i to u interpretacijama poznatih imena, poput zadarske klape Intrade koja se u Omiš vraća nakon punih 16 godina. Pozornicu će te večeri dijeliti s klapama Armorin, Bistrica (m) - Marija Bistrica, Bošket, Dežgracija (mj) - Split, FA Linđo (ž) - Dubrovnik, Kaše (m) - Dubrovnik, Liron (ž) - Mostar, Maestral (mj) - Dugopolje, Merla (ž) - Dugopolje, Morbin (m) - Donji Humac, Praska (m) - Podstrana, Preženca (ž) - Zadar, Sfida (mj) - Korčula i Sveti Duh (mj) - Vrbanj.

FDK - 1 Foto: Jakov Prkic / CROPIX

I to je tek početak, najnapetiji festivalski dio tek slijedi. Tijekom tri izborne večeri od 2. do 4. srpnja na Trgu Stjepana Radića, poznatom kao Mala pjaca, pratit će se pjevačka pripetavanja za ulazak u muško i žensko finale. Stiže niz klapa koje već posjeduju prestižne omiške nagrade, ali i brojne druge velikog potencijala, spremne na izazov. Cijeli raspored nastupa po izbornim večerima dostupan je na mrežnoj stranici Festivala dalmatinskih klapa Omiš, kao i za uzbudljivu Večer mješovitih klapa koja već godinama izaziva veliki interes publike, a na rasporedu je 5. srpnja. U igri je opet niz poznatih i kvalitetnih imena.

„Sudeći prema svemu što smo čuli na audicijama, očekuje nas još jedno sjajno i neizvjesno natjecanje, kako i priliči jubilarnom izdanju Festivala. Na ukupno deset natjecateljskih i revijalnih koncertnih večeri publika će moći uživati u nastupima više od 60 odlično pripremljenih klapa koje nam dolaze ne samo iz Dalmacije nego cijele Hrvatske, ali i susjednih zemalja, Slovenije i Bosne i Hercegovine“, navodi umjetnički voditelj Festivala, maestro Mojimir Čačija.

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U sklopu brojnih događanja, u klaustru Franjevačkog samostana na Skalicama 8. srpnja održat će se promocija notne edicije „U raju je sebi primi“ skladatelja Blaženka Juračića i pjesnika Mire Radalja, uz nastupe solinskih Delmata (m) te splitskih klapa Dežgracija i Orca (ž).

Uoči festivalskog vrhunca, dan prije finalnih večeri ženskih i muških klapa koje su na rasporedu 17. i 18. srpnja, Omišani i njihovi gosti imat će priliku za kratak glazbeni predah od neizvjesnih natjecanja uz tradicionalni koncert „Grad Zagreb Gradu Omišu“. Preko ovog jedinstvenog kulturnog mosta, koji gotovo već tri desetljeća spaja sjever i jug, u prijestolnicu klapske pjesme po prvi put stižu solisti Tatjana Cameron Tajči, Jacques Houdek, Chriztel Renae Aceveda te muška klapa Trogir i Tamburaški orkestar HRT-a pod ravnanjem maestra Siniše Leopolda.

U prodaju su, putem sustava Entrio, puštene ulaznice za sve festivalske večeri, osim potonje koju poklanja Grad Zagreb te za muško finale, za koje će biti dostupne naknadno. Budući da interes u pravilu nadmašuje kapacitete omiških pjaca, kartu za jubilarno izdanje treba osigurati na vrijeme.

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