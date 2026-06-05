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14. lipnja

The Offspring dovode dvije domaće punk atrakcije na veliki open-air koncert u Zagrebu

Piše showbuzz.hr, Danas @ 10:59 Clubzone komentari
The Offspring The Offspring Foto: The Offspring/PR

Savršeni marginalci i Luzeri su predgrupe za The Offspring na Zagrebačkom velesajmu.

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