The Offspring dovode dvije domaće punk atrakcije na veliki open-air koncert u Zagrebu

Savršeni marginalci i Luzeri su predgrupe za The Offspring na Zagrebačkom velesajmu.

Savršen marginalci i Luzeri nastupit će kao predgrupe za punk rock legende The Offspring, a veliki open air koncert će se održati ispred paviljona 15 na Zagrebačkom velesajmu 14. lipnja 2026.

Kao old school legende Savršen marginalci na Velesajam donose prepoznatljivu koncertnu energiju i zvuk. Okosnicu benda čini trojka Hladnog

Piva, Zoran Subošić (Zoki), Mladen Subošić (Suba) i Krešimir Šokec (Šoki), uz Hrvoja Krmpotića (Krmpa) na vokalu, poznatog iz benda Deafness By Noise. Kroz rasprodane koncerte bend je izgradio snažnu vezu s publikom, a tu energiju pretočili su u album “SIEMPRE MARGINAL”, te još jednom potvrđuju da najbolje zvuče kada su najglasniji, najbrži i savršeno marginalni.

Luzeri kombiniraju underground energiju i mainstream te predstavljaju noviji punk današnje generacije. Trojac čine Goca RIP iz KUKU$-a i Dipsi iz Buntaija, te jedan od vodećih producenata trap žanra, Nikola Batelić. Svojim zvukom podsjećaju na rane 2000-te uz dodatak moderne produkcije, a od objave debija “Ixevi i Nule”, uslijedili su albumi “Ljubav je za Luzere”, kao i “Depresija”. Luzeri oživljavaju pop-punk, rasprodaju koncerte i donose pop punk nabijen emocijama i energijom.

Veliki open-air koncert prilika je doživjeti nastup kalifornijskih punk rock legendi The Offspring i jednog od najvećih bendova žanra uopće. S 40 godina karijere iza sebe jedno su od vodećih imena alternativne rock glazbe posljednjih nekoliko desetljeća. S 11 albuma postali su bend koji je obilježio punk rock i alternativne žanrove, utjecao na mnoštvo bendova, te definirao zvuk 90-ih.

The Offspring Foto: The Offspring/PR

Singlovi poput "Come Out and Play", "Self Esteem", “Pretty Fly (For a White Guy)”, "Why Don't You Get a Job?", "The Kids Aren't Alright" ili "You're

Gonna Go Far, Kid" ostali su neizostavni dio pop kulture, a zagrebački koncert bit će prilika čuti The Offspring uživo i punk energiju koju donose.

The Offspring Foto: Getty Images via AFP

Koncert je rasprodan.