Seksi prizori Brazilke u badiću: Strateške dijelove prekrila je simbolima svoje reprezentacije

Jedna fotografija bila je dovoljna da ponovno privuče pažnju milijuna pratitelja diljem svijeta. Alessandra Ambrosio, jedna od najpoznatijih brazilskih manekenki svih vremena, na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj pozira uz brazilsku zastavu, šaljući jasnu poruku podrške svojoj domovini.

Alessandra Ambrosio privukla je pažnju pratitelja objavom koja spaja njezinu prepoznatljivu eleganciju i ljubav prema rodnoj zemlji. Slavna brazilska manekenka na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj pozira uz bazen držeći brazilsku zastavu, a kratka poruka ''Vai Brasil'' bila je dovoljna da izazove tisuće reakcija i komentara.

Objavu pogledajte OVDJE.

Odjevena u bikini u bojama koje podsjećaju na nacionalne boje Brazila, Ambrosio je još jednom pokazala koliko je ponosna na svoje podrijetlo. Iako već godinama gradi uspješnu međunarodnu karijeru, jedna od najpoznatijih svjetskih manekenki nikada nije skrivala snažnu povezanost s domovinom iz koje je krenula prema modnom vrhu.

Alessandra Ambrosio - 2 Foto: Instagram

Alessandra Ambrosio - 1 Foto: Instagram

Rođena u brazilskom Erechimu, Alessandra Ambrosio tijekom karijere postala je jedno od najprepoznatljivijih lica modne industrije. Svjetsku slavu stekla je kao jedna od najpoznatijih Victoria's Secret anđelica, a tijekom godina surađivala je s vodećim svjetskim modnim kućama i brendovima. Unatoč životu pod reflektorima, Brazil je ostao važan dio njezina identiteta, što često pokazuje i na društvenim mrežama.

Alessandra Ambrosio - 5 Foto: Instagram

Alessandra Ambrosio - 4 Foto: Instagram

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Nova objava dolazi u trenutku kada se među navijačima sve više govori o velikim sportskim događajima koji slijede, pa su mnogi njezinu poruku doživjeli kao izraz podrške brazilskoj reprezentaciji. U komentarima su se ubrzo pojavile stotine poruka podrške, uz brojne brazilske zastave i emotikone srca.

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Osim što je oduševila navijače, Ambrosio je ponovno pokazala zašto je i dalje jedna od najutjecajnijih žena u svijetu mode i društvenih mreža. Njezine objave redovito privlače veliku pozornost, a spoj prirodne ljepote, karizme i autentičnosti i dalje osvaja publiku diljem svijeta.

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Alessandra Ambrosio - 5 Foto: Profimedia

I dok su mnogi komentirali njezin besprijekoran izgled, čini se da je glavna poruka fotografije bila nešto sasvim drugo – podsjetnik da se ljubav prema vlastitim korijenima ne zaboravlja, bez obzira na to koliko daleko vas život odvede.

Alessandra Ambrosio - 3 Foto: Profimedia

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