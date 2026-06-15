Jakov Jozinović progovorio o djevojci kojoj je posvetio pjesmu s novog albuma: ''Vjerojatno će doći u Arenu"

Samo dan nakon premijere prvog autorskog albuma "Ja za čuda letim", glazbena senzacija Jakov Jozinović gostovao je u bravo jutru kod Ivane Mišerić, Filipa Hana i Brune Bucića.

U radijskom domu koji ga prati od samih početaka karijere podijelio je prve dojmove nakon izlaska albuma te progovorio o pjesmama, popularnosti, ljubavi i dvama koncertima u Areni Zagreb koji ga očekuju ovoga tjedna.

"Stigli smo album i ja. Ja i moje prvo dijete, ha, ha. Kad je izašao, osjećao sam se kao da su mi istovremeno rođendan, svatovi i Nova godina... Sad će mi biti lakše. Zapravo mi nikad nije bilo teško. Ni pritisak ni komentari nisu me dirali. Sve mi je to bio vjetar u leđa da napravim svoje pjesme. Blagoslovljen sam zbog prilike koja mi je data i sada ću uživati u svojih deset pjesama. Ovo su pjesme iza kojih stojim sto posto. Imao sam pozitivan pritisak da sve bude kako treba", rekao je Jakov.

Jakov Jozinović - 1 Foto: Gordan Svilar/bravo

Već u prvom danu album je ostvario stotine tisuća slušanja, a bravo radio danas će svakog sata emitirati po jednu novu pjesmu, dok će album prvu veliku koncertnu premijeru doživjeti u Areni Zagreb 19. i 20. lipnja.

"'Stol za dvoje' možda mi je najosobnija pjesma na albumu, iako je to sada postao i 'Raj'. Nije bilo planirano da imamo pjesmu za prvi ples. Nijedna pjesma nije nastala s tom idejom, ali 'Raj' bi vrlo lako mogao postati nečiji prvi ples. Najviše me zanimalo i kako će ljudi doživjeti '4 laste'. Ja sam je razumio od prvog dana, ali se pitaš hoće li i drugi prepoznati ono što si htio reći", priznaje.

Posebnu pažnju izazvala je i pjesma "Meri" pa je radijskog trojca, kao i tisuće obožavatelja, zanimalo je li posvećena stvarnoj curi.

"Ne radi se o djevojci koja se stvarno tako zove, ime smo odabrali zbog zvučnosti. Ali pjesma je posvećena jednoj konkretnoj osobi. Zna da sam je otpjevao. Ta djevojka vjerojatno će doći u Arenu. Tako mi je barem obećala dok smo još bili dobri, ha, ha", tajnovito je ispričao regionalni miljenik.

Jakov Jozinović - 10 Foto: Pixsell

Posljednjih mjeseci obara rekorde u kojem god gradu se pojavi. Ipak, ostao je skroman i prizeman dečko iz Vinkovaca.

"Prepalo me kad je album izašao i kada sam shvatio da ga je čuo cijeli Balkan. Javio mi se čak i čovjek iz Amerike. I dalje mi je nevjerojatno da me ljudi prepoznaju. Nekad me prepozna dijete od pet godina, nekad netko od 75 i to mi je baš drago. Ja sam ekstrovert, komunikativan sam i zapravo mi ništa nije neugodno. Osim mene samog, ha, ha", rekao je kroz smijeh.

Jakov Jozinović - 2 Foto: Gordan Svilar/bravo

A koliko mu je velika popularnost utjecala na privatni život?

"Popularnost je zakomplicirala dejtanje. Činjenica je da bi me možda lakše razumjela osoba iz javnog svijeta, ali to nije razlog da ne dam priliku nekoj curi koja je anonimna. Ali, i dalje sam solo", otkriva.

Zaradu od nastupa je, kaže, odlučio ulagati u karijeru: "Nisam si kupio ništa konkretno, osim albuma. Odlučio sam da album mora biti napravljen ozbiljno jer publika zaslužuje ozbiljan projekt. Vjerujem da će se to isplatiti... A od drugih stvari... Pa, nemam još uvijek svoj automobil, možda bih si to kupio jednog dana."

Objavljen u izdanju K.S.V. Creationa, album je rezultat suradnje autora, glazbenika i producenata različitih generacija i glazbenih senzibiliteta koji su svojim iskustvom i kreativnošću oblikovali njegovo konačno izdanje. Laura Sučec (Laurakojapjeva), Matija Cvek, Josip Palameta, Jerko Drljo, Dragan Brajović i Jelena Trifunović potpisuju tekstove i glazbu pjesama, dok su Mahir Sarihodžić, Marko Palameta, Srđan Sekulović Skansi, Tomislav Presečki i Zoran Švigi zaslužni za produkciju i njegov prepoznatljiv zvuk.

Jakov Jozinović - 6 Foto: Pixsell

Dok "Ja za čuda letim" obara rekorde, Jakov odbrojava dane do najvećih nastupa svoje karijere. Prva Arena Zagreb već je rasprodana, a za drugu su ostale tek posljednje ulaznice na gornjim tribinama, koje su dostupne putem sustava upad.hr.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi u podcastu IN magazina.

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