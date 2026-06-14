Jakov Jozinović objavio album prvijenac: ''Ja za čuda letim'' postao je stvarnost

Album ''Ja za čuda letim'' označava važnu prekretnicu u karijeri Jakova Jozinovića. Mladi glazbenik podijelio je emotivnu priču o nastanku naslovne pjesme, zahvalio ljudima koji su vjerovali u njega od samih početaka te otvorio novo poglavlje koje će obilježiti velika regionalna turneja i koncerti pred tisućama obožavatelja.

Mladi glazbenik Jakov Jozinović napravio je još jedan veliki korak u karijeri objavivši svoj prvi studijski album ''Ja za čuda letim''. Riječ je o projektu koji su njegovi brojni obožavatelji s nestrpljenjem iščekivali, a sam Jakov odlučio je važan trenutak podijeliti s pratiteljima kroz emotivnu objavu na društvenim mrežama.

Uz video nastao u studiju, u društvu glazbenika i dugogodišnjeg suradnika Matije Cveka, Jakov je otkrio priču koja stoji iza albuma i njegove naslovne pjesme. Prisjetio se susreta iz travnja prošle godine, kada je Cveku ispričao osobnu životnu priču koja je poslužila kao inspiracija za stihove koji danas nose naziv albuma.

Jakov Jozinović - 5 Foto: Pixsell

Jakov Jozinović - 3 Foto: Pixsell

„U tom trenutku još nitko ne zna za mene, i uz sebe sam imao ‘samo’ obitelj, prijatelje, velike želje i predivne ljude poput Matije koji su vjerovali u mene“, napisao je Jakov u objavi.

Otkrio je i kako su tada nastali prvi stihovi pjesme ''Ja za čuda letim, al' ti se ne vidiš u tome'', ne sluteći da će upravo ta rečenica kasnije postati simbol njegovog glazbenog puta. Danas isti naziv nosi njegov debitantski album, ali i regionalna turneja koju je, kako kaže, sanjao godinama.

Jakov Jozinović - 4 Foto: Pixsell

Posebnu zahvalnost uputio je svom timu suradnika, a među njima je izdvojio Matiju i Lauru, koji su bili uz njega od samih početaka karijere.

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Album donosi ukupno deset pjesama, među kojima su već dobro poznati singlovi ''Ja volim'' i ''Polje ruža'', ali i niz novih skladbi poput ''Nećeš spavati'', ''Na mjestu mom'', ''Stol za dvoje'' i ''Raj'', koje su već pri najavi izazvale veliki interes publike.

Jakov Jozinović - 8 Foto: Pixsell

I prije objave prvog albuma Jakov je već izgradio status jednog od najtraženijih mladih izvođača u regiji. Nakon prvih nastupa u televizijskim talent showovima, pažnju publike privukao je na društvenim mrežama, gdje je njegova interpretacija Balaševićeve pjesme ''Olivera'' postala viralni hit.

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Uspio je ostvariti ono što rijetki izvođači mogu – rasprodati deset koncerata u beogradskom Sava Centru prije nego što je publici predstavio vlastiti autorski materijal.

Jakov Jozinović - 10 Foto: Pixsell

Album ''Ja za čuda letim'' zato predstavlja važnu prekretnicu u njegovoj karijeri i početak novog glazbenog poglavlja. Publika će nove pjesme uskoro imati priliku čuti i uživo, a među najavljenim nastupima posebno se izdvajaju dva velika koncerta u zagrebačkoj Areni, zakazana za 19. i 20. lipnja.

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Album donosi energičan spoj plesnih ritmova i zaraznih melodija, uz dozu profinjenosti i emotivne topline koja je postala Jakovljev zaštitni znak. Kroz pjesme se provlače upečatljivi refreni, snažne emocije i autentičnost koja cijelom izdanju daje poseban pečat.

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