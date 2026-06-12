Bila je zvijezda kultnih filmova, a danas je mnogi ne bi prepoznali - odlukom je sve iznenadila!

Nekadašnja holivudska zvijezda Leelee Sobieski napustila je glumu zbog nelagode prema intimnim scenama i pritiscima industrije te danas vodi miran život kao uspješna slikarica i majka dvoje djece.

Leelee Sobieski, nekadašnja holivudska zvijezda koju su mnogi smatrali jednom od najvećih nada svoje generacije, ponovno se pojavila u javnosti nakon godina izbivanja.

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Glumica je u New Yorku viđena na svoj 43. rođendan, a mnoge je iznenadilo koliko se promijenio njezin život otkako je napustila filmsku industriju.

Krajem 1990-ih i početkom 2000-ih Sobieski je bila među najtraženijim mladim glumicama. Glumila je u filmovima poput "Deep Impacta", "Never Been Kissed", "Joy Ridea" i "Eyes Wide Shuta", a surađivala je sa zvijezdama poput Toma Cruisea i Drew Barrymore. Legendarni redatelj Stanley Kubrick osobno ju je odabrao za ulogu u filmu "Eyes Wide Shut" kada je imala samo 14 godina.

Leelee Sobieski - 4 Foto: Profimedia

Veliki uspjeh ostvarila je i u televizijskoj mini-seriji "Joan of Arc", za koju je sa samo 16 godina zaradila nominacije za Emmy i Zlatni globus.

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Iako je karijera bila u usponu, Sobieski se s vremenom počela udaljavati od glume. U intervjuu za Vogue 2012. godine objasnila je jedan od razloga.

"Devedeset posto glumačkih uloga uključuje toliko seksualnog sadržaja s drugim ljudima, a ja to ne želim raditi."

U razgovoru za Another Magazine bila je još iskrenija:

"Počela sam plaćati stanarinu za našu kuću kada sam imala 15 godina, pa sam bila pod velikim pritiskom i stvari su mi postale komplicirane... Zato sam prestala čim sam mogla. To je pomalo odvratna industrija – dobro, sve su takve kada ih detaljnije promotrite, ali u glumi toliko prodajete svoj izgled."

Leelee Sobieski - 3 Foto: Profimedia

Priznala je i da su joj scene ljubljenja bile iznimno neugodne.

"Plakala bih svaki put kada bih morala poljubiti nekoga; nisam to mogla podnijeti. Mislila bih: 'Sviđa mi se ova osoba pa mislim da me ne bi trebali plaćati da je ljubim' ili 'Ne sviđa mi se ova osoba pa je ne želim ljubiti'. Zašto je moj poljubac na prodaju? Zbog toga sam se osjećala jako jeftino."

Dodala je da joj je, kao vrlo mladoj glumici, bilo teško odvojiti glumu od stvarnih emocija.

Leelee Sobieski - 7 Foto: Profimedia

"Možda je to bila gluma, ali za mene je bilo stvarno jer je to bio moj prvi ili treći poljubac, pa mi je sve bilo zbunjujuće. Ne znam zašto je legalno da dijete glumi, osim ako može i legalno prodavati naranče ili nešto slično. To je suludi dvostruki standard i meni je to jako čudno."

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Osvrnula se i na promjene koje je donio pokret MeToo.

"Sada kada je pokret MeToo izašao na vidjelo, ljudi bolje razumiju koliko je to zapravo neugodno i odbojno."

Do 2012. godine uglavnom je završila s glumom, a posljednji film snimila je 2016. godine. Nakon toga potpuno se posvetila obitelji i umjetnosti.

Sa suprugom Adamom Kimmelom, za kojeg se udala 2010. godine, odgaja kćer Lewi i sina Martina.

Leelee Sobieski - 3 Foto: Profimedia

Na jednom od rijetkih javnih pojavljivanja 2016. godine objasnila je zašto više ne želi snimati filmove.

"Više se ne bavim filmovima. Potpuno sam izvan tog svijeta! Sada sam usredotočena samo na svoju djecu. To je glavni razlog zbog kojeg sam prestala."

Danas gradi uspješnu karijeru kao slikarica. Njezini radovi izlagani su u New Yorku, Londonu, Parizu, Šangaju i Los Angelesu, a neka djela prodana su za desetke tisuća dolara.

Leelee Sobieski - 2 Foto: Profimedia

Za razliku od glume, umjetnost joj omogućuje da bude ono što jest.

"Ovo je ono što je zaista u meni i ne pokušavam biti netko drugi. Bilo je to gotovo kao izlazak iz ormara ili nešto slično."

Danas Leelee Sobieski živi u Brooklynu sa suprugom i djecom, daleko od Hollywooda koji je nekoć bio središte njezina života.

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