Kći Nives Celzijus zaplesala s ocem Dinom Drpićem na maturalnoj zabavi, jako se promijenio!

Taisha Drpić, kći Nives Celzijus i Dina Drpića, ovog je četvrtka proslavila maturalnu večer, a osim elegantnim izdanjem, pažnju je privukao i emotivan ples s ocem kojeg javnost već godinama rijetko viđa.
Kći Nives Celzijus i bivšeg nogometaša Dina Drpića, Taisha Drpić, ovog je četvrtka proslavila svoju maturalnu večer, a djelić atmosfere podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča "došao je i taj dan!" Objavila video: Pogledajte kako se kći Nives Celzijus sredila za maturalnu večer! rijetko se pojavljuje Tko je supruga Ante Gotovine? Vjenčali su se između dvije vojno-redarstvene akcije otvorila natjecanje Što znači "Dai Dai"? Himna Svjetskog prvenstva krije poruku koju razumije cijeli svijet
Lijepa maturantica za ovu je posebnu prigodu odabrala elegantnu crnu haljinu koja nije prošla nezapaženo.
Taisha i Dino Drpić - 1 Foto: Instagram
Taisha i Dino Drpić - 2 Foto: Instagram
Ponosna mama Nives Celzijus također se oglasila na društvenim mrežama te podijelila jedan posebno emotivan trenutak večeri. Naime, objavila je video u kojem Taisha pleše s ocem Dinom Drpićem, koji se posljednjih godina rijetko pojavljuje u javnosti.
Taisha i Dino Drpić - 3 Foto: Instagram
''Preživjeli su ples'', našalila se Nives uz snimku tradicionalnog plesa oca i kćeri, koji je izazvao brojne reakcije pratitelja. Video pogledajte OVDJE.
Video je posebno privukao pažnju jer Dina Drpića već dugo nemamo priliku vidjeti u javnosti. Bivši nogometaš posljednjih se godina povukao iz medija i privatni život drži podalje od reflektora, zbog čega su njegove rijetke pojave uvijek zanimljive javnosti.
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''Otac moje djece je i moj veliki prijatelj i stvarno se izvrsno slažemo. Stvarno funkcioniramo u svim parametrima tako da sam jako ponosna na taj naš odnos'', otkrila je Nives jednom prilikom za IN magazin.
Dino Drpić i Nives Celzijus - 3 Foto: Biljana Gaurina/Cropix
Dino Drpić i Nives Celzijus - 4 Foto: Tomislav Kristo/Cropix
Podsjetimo, Nives i Dino razveli su se 2014. godine nakon deset godina braka. Osim Taishe, zajedno imaju i 20-godišnjeg sina Leonea. Kako on izgleda pogledajte OVDJE.
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