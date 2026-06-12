Kći Nives Celzijus zaplesala s ocem Dinom Drpićem na maturalnoj zabavi, jako se promijenio!

Taisha Drpić, kći Nives Celzijus i Dina Drpića, ovog je četvrtka proslavila maturalnu večer, a osim elegantnim izdanjem, pažnju je privukao i emotivan ples s ocem kojeg javnost već godinama rijetko viđa.

Kći Nives Celzijus i bivšeg nogometaša Dina Drpića, Taisha Drpić, ovog je četvrtka proslavila svoju maturalnu večer, a djelić atmosfere podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Lijepa maturantica za ovu je posebnu prigodu odabrala elegantnu crnu haljinu koja nije prošla nezapaženo.

Taisha i Dino Drpić - 1 Foto: Instagram

Taisha i Dino Drpić - 2 Foto: Instagram

Ponosna mama Nives Celzijus također se oglasila na društvenim mrežama te podijelila jedan posebno emotivan trenutak večeri. Naime, objavila je video u kojem Taisha pleše s ocem Dinom Drpićem, koji se posljednjih godina rijetko pojavljuje u javnosti.

Taisha i Dino Drpić - 3 Foto: Instagram

''Preživjeli su ples'', našalila se Nives uz snimku tradicionalnog plesa oca i kćeri, koji je izazvao brojne reakcije pratitelja. Video pogledajte OVDJE.

Video je posebno privukao pažnju jer Dina Drpića već dugo nemamo priliku vidjeti u javnosti. Bivši nogometaš posljednjih se godina povukao iz medija i privatni život drži podalje od reflektora, zbog čega su njegove rijetke pojave uvijek zanimljive javnosti.

Galerija 15 15 15 15 15

''Otac moje djece je i moj veliki prijatelj i stvarno se izvrsno slažemo. Stvarno funkcioniramo u svim parametrima tako da sam jako ponosna na taj naš odnos'', otkrila je Nives jednom prilikom za IN magazin.

Dino Drpić i Nives Celzijus - 3 Foto: Biljana Gaurina/Cropix

Dino Drpić i Nives Celzijus - 4 Foto: Tomislav Kristo/Cropix

Podsjetimo, Nives i Dino razveli su se 2014. godine nakon deset godina braka. Osim Taishe, zajedno imaju i 20-godišnjeg sina Leonea. Kako on izgleda pogledajte OVDJE.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi u podcastu IN magazina.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Milijarder snimljen s 50 godina mlađim bivšim suprugom samo nekoliko mjeseci nakon burnog razvoda

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Evo što je Shakira priredila zaštitarima nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu!