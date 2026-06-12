Majka jednog od najvećih pjevača današnjice iznenadila figurom u badiću!

Anne Twist, majka jednog od najuspješnijih glazbenika današnjice Harryja Stylesa, oduševila je pratitelje nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografije u kupaćem kostimu.

Anne Twist, majka svjetski poznatog pjevača Harryja Stylesa, privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je podijelila fotografije s odmora na grčkom otoku Krfu.

Na fotografijama pozira u elegantnom crnom jednodijelnom kupaćem kostimu uz bazen, a brojni pratitelji nisu skrivali oduševljenje njezinim mladolikim izgledom i prirodnom ljepotom.

Anne Twist - 5 Foto: Instagram

''Predivnih nekoliko dana provedenih u druženju na prekrasnom otoku Krfu'', napisala je Anne uz objavu koju možete vidjeti OVDJE, koja je ubrzo prikupila brojne komplimente i pozitivne reakcije.

Anne Twist - 3 Foto: Instagram

Iako je široj javnosti najpoznatija kao majka bivše zvijezde grupe One Direction, Anne je tijekom godina stekla i vlastitu bazu obožavatelja. Na Instagramu je prati više od dva milijuna ljudi, a često dijeli trenutke iz privatnog života, putovanja i humanitarnih aktivnosti.

Anne Twist - 1 Foto: Instagram

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Anne Twist rođena je 1967. godine u Engleskoj te je majka Harryja i njegove starije sestre Gemme Styles. Nakon razvoda od Harryjeva oca Desa Stylesa, udala se za Robina Twista, koji je godinama bio važna očinska figura u životima njezine djece.

Harry Styles i mama Anne Twist Foto: Profimedia

Harry je u više navrata isticao koliko mu je majka bila velika podrška tijekom odrastanja i početaka glazbene karijere. Upravo je Anne bila jedna od osoba koje su ga ohrabrivale da slijedi svoje snove, a njihova bliska povezanost ostala je vidljiva i danas.

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