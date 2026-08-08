Sve oči uprte su na kapetanicu Meri, zbog crvenog bikinija teško je bilo gledati bilo gdje drugdje

Meri Banovac uživa u ljetnom odmoru na moru, a posebnu pozornost privukla je pozirajući za kormilom brodice u crvenom bikiniju koji je naglasio njezine obline.

Meri Banovac ovih dana uživa u pravom ljetnom odmoru, a dio morskih trenutaka podijelila je i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Influencerica i bivša kandidatkinja MasterChefa pokazala je kako provodi sunčane dane – na brodu, u društvu prijateljica i daleko od svakodnevnih obaveza.

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Meri Banovac - 2 Foto: Instagram

Posebnu pozornost privukle su fotografije na kojima Meri pozira za kormilom brodice. Za morsku avanturu odabrala je upečatljivi crveni bikini koji je naglasio njezine obline, a ljetno izdanje upotpunila je sunčanim naočalama, podignutom kosom i širokim osmijehom.

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Da se nije samo prepustila sunčanju, pokazala je pozirajući upravo na mjestu kapetana. Na fotografijama se vidi kako nasmijana drži kormilo, dok se iza nje prostiru more i vedro nebo, pa prizori djeluju poput prave ljetne razglednice.

Meri Banovac - 1 Foto: Instagram

Meri Banovac - 3 Foto: Instagram

Na odmoru joj društvo prave i prijateljice, s kojima je zabilježila zajednički selfie na brodu. Sve tri pozirale su u kupaćim kostimima i opuštenom ljetnom izdanju, a čini se kako su vruće dane odlučile maksimalno iskoristiti za druženje i boravak na moru.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri Goldašić - 2 Foto: Instagram

Meri je i ranije rado dijelila fotografije u kupaćim kostimima te otvoreno pokazivala svoje tijelo, pogotovo nakon velike transformacije, a upravo su njezina samouvjerenost i neposrednost postale jedan od zaštitnih znakova njezinih objava na društvenim mrežama.

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Influencerica je nedavno napravila i jednu veliku promjenu – nakon razvoda od Jurice Goldašića vratila je djevojačko prezime Banovac te pod njime sada nastupa i na Instagramu. Sudeći prema najnovijim morskim prizorima, ovo ljeto odlučila je iskoristiti za odmor, prijateljice i stvaranje novih uspomena, a crveni bikini i osmijeh za kormilom svakako su se pobrinuli da njezine fotografije ne prođu nezapaženo.

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