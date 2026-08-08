Preminula influencerica s preko 360 tisuća fanova, posljednjom porukom kao da je naslutila oproštaj

Popularna tajvanska influencerica Li Runrun iznenada je preminula u 37. godini, a od nje se emotivnom porukom oprostila majka, dok uzrok smrti zasad nije poznat.

Popularna lifestyle influencerica Li Runrun, koju je samo na Instagramu pratilo više od 360 tisuća ljudi, iznenada je preminula u dobi od 36 godina. Tužnu vijest potvrdila je njezina majka emotivnom objavom na profilu svoje kćeri, no okolnosti smrti zasad nisu poznate.

Runrun, podrijetlom s Tajvana, tijekom godina izgradila je veliku zajednicu pratitelja zahvaljujući sadržaju posvećenom putovanjima, ronjenju, životu uz more, zaštiti životinja i svakodnevnim trenucima. Upravo se njezina majka početkom kolovoza obratila ljudima koji su pratili i voljeli njezinu kćer.

"Jučer je moja voljena Runrun – moja mala ‘ribica’ – završila posljednju ceremoniju svog života. Ovom prilikom željela bih od srca zahvaliti njezinoj rodbini, bliskim prijateljima, najboljim prijateljima i kolegama s kojima je ronila", napisala je.

U nastavku je zahvalila svima koji su tijekom života bili uz njezinu kćer.

Li Runrun - 4 Foto: Instagram

"Kao njezina majka, želim vam zahvaliti na društvu koje ste pružali Runrun te na toplini i pomoći koju ste joj tako velikodušno davali. Uvijek ću čuvati uspomenu na vašu dobrotu, a ukaže li se u budućnosti prilika, nadam se da ću vam se u njezino ime moći odužiti. Neka Bog blagoslovi i čuva svakog prijatelja koji ju je volio i brinuo se o njoj", poručila je, pritom ne otkrivši uzrok smrti niti druge detalje o okolnostima u kojima je 36-godišnja influencerica preminula.

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Posebnu pozornost nakon vijesti o njezinoj smrti privukla je posljednja objava koju je Runrun podijelila 19. srpnja. Objavila je ilustraciju sebe na morskom dnu, okruženu morskim životinjama, a uz nju je ostavila poruku koja je nakon njezine smrti dobila posebno emotivno značenje.

Li Runrun - 1 Foto: Instagram

"Darovati ruže romantično je, bez obzira na to kome su namijenjene. Odabir životnog puta u mladosti uvijek sa sobom nosi poneko žaljenje. Nemoguće je svaki put u životu donijeti ispravnu odluku. Zato nema potrebe osvrtati se. Na kraju će se pojaviti netko tko će s vama dijeliti neki drukčiji pogled i krajolik", napisala je.

Nakon što je objavljena vijest o njezinoj smrti, brojni pratitelji počeli su se opraštati od influencerice u komentarima.

Li Runrun iza sebe je ostavila veliku zajednicu ljudi koji su godinama pratili njezine avanture, osobito ljubav prema moru i ronjenju. Njezina posljednja objava sada je postala mjesto na kojem joj se brojni obožavatelji opraštaju i prisjećaju sadržaja kojim ih je godinama povezivala sa svojim životom.

Li Runrun - 3 Foto: Instagram

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