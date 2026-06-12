Pronađen je njezin grob? Novi uznemirujući detalji u slučaju nestale majke voditeljice

Četiri mjeseca nakon misterioznog nestanka Nancy Guthrie, majke popularne američke televizijske voditeljice Savannah Guthrie, pojavile su se nove informacije koje bi mogle pomoći u rasvjetljavanju slučaja.

Slučaj nestanka Nancy Guthrie, majke poznate američke televizijske voditeljice Savannah Guthrie, ponovno je u središtu pozornosti nakon što su se pojavile nove informacije koje su potaknule opsežnu potragu u Meksiku.

Volonterska organizacija Buscando Corazones iz meksičkog grada Nogalesa pokrenula je potragu nakon anonimne dojave da je navodno pronađen grob nestale 84-godišnjakinje. Informaciju je potvrdila voditeljica udruge Ramona Guadalupe Ayala Ortiz, koja je izjavila da je dojavljivač tvrdio kako je Nancy pokopana u jednom od riječnih korita na području poznatom kao Mariposa, nedaleko od granice između Meksika i Arizone, prenosi Daily Mail.

Savannah Guthrie - 1 Foto: Profimedia

Tim volontera odmah je izašao na teren i pretražio lokaciju, no Nancy nije pronađena. Sličnu informaciju potvrdio je i izvor iz američkih saveznih policijskih službi, navodeći da je područje pregledano bez rezultata.

Unatoč tome, potraga se nastavlja. Organizacija Buscando Corazones, koja je ranije na tom području pronašla više od 25 neoznačenih grobova, poručila je kako neće odustati od potrage za Nancy i drugim nestalim osobama.

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Podsjetimo, Nancy Guthrie nestala je 1. veljače ove godine nakon što je navodno oteta iz svog doma u Tucsonu u saveznoj državi Arizona. Od tada traje opsežna istraga koju zajednički vode FBI i istražitelji okruga Pima.

Savannah Guthrie - 2 Foto: Profimedia

U međuvremenu su istražitelji prikupili niz dokaza, no nijedan zasad nije doveo do uhićenja. Početkom travnja FBI-jevi agenti pronašli su nove DNK tragove u Nancyjinoj kući, koje su poslali na dodatnu analizu u privatni laboratorij na Floridi. Među dokazima koji se ispituju nalaze se i vlasi kose pronađene u njezinu domu.

Istraga je tijekom posljednjih mjeseci uključivala i provjeru više ucjenjivačkih poruka koje su bile upućene obitelji Guthrie i pojedinim medijima. Pošiljatelji su tražili otkupninu u bitcoinima u zamjenu za Nancy, no obitelj je zahtijevala dokaz da je živa. Takav dokaz nikada nije dostavljen, a autentičnost poruka nije potvrđena.

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Među dosad pronađenim tragovima nalaze se kapljice krvi na trijemu obiteljske kuće, otrgnuta kamera kućnog zvona te nekoliko rukavica pronađenih u blizini. Nadzorne kamere također su snimile maskiranu osobu kako se kreće ispred ulaznih vrata neposredno prije nego što je kamera uklonjena.

Savannah Guthrie Foto: Instagram

Savannah Guthrie, jedna od najpoznatijih američkih televizijskih voditeljica, posljednjih je mjeseci otvoreno govorila o teškom razdoblju kroz koje prolazi njezina obitelj. Nedavno je otkrila kako plače gotovo svakodnevno otkako joj je majka nestala. Što je još otkrila pogledajte OVDJE.

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