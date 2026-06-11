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"ona ne stari!"

Društvene mreže gorjele su nakon Shakirinog nastupa na otvaranju SP-a: "Imat će 80 godina i pjevati"

Piše E. G., 11.06.2026 @ 23:59 Celebrity komentari
Shakira - 2 Shakira - 2 Foto: Afp

Shakirin nastup na otvaranju Svjetskog prvenstva 2026. izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama, gdje su je mnogi proglasili nezaobilaznim zaštitnim licem Mundijala.

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