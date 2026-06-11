Društvene mreže gorjele su nakon Shakirinog nastupa na otvaranju SP-a: "Imat će 80 godina i pjevati"

Shakirin nastup na otvaranju Svjetskog prvenstva 2026. izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama, gdje su je mnogi proglasili nezaobilaznim zaštitnim licem Mundijala.

Shakira je još jednom postala jedna od glavnih tema Svjetskog prvenstva. Kolumbijska glazbena zvijezda otvorila je nogometni spektakl izvedbom službene himne "Dai Dai" zajedno s Burna Boyem na stadionu Azteca u Ciudad de Méxicu, a njezin nastup izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Dok su jedni tvrdili da bez nje nema pravog Svjetskog prvenstva, drugi su ostali uvjereni da žena na pozornici uopće nije bila prava Shakira.

Galerija 12 12 12 12 12

Shakira i Burna Boy - 4 Foto: Profimedia

Shakira - 1 Foto: AFP

Shakira - 6 Foto: Screenshot

Najveći broj komentara bio je ipak pozitivan, a brojni korisnici društvene mreže X složili su se da je upravo Shakira postala svojevrsni simbol najveće nogometne smotre.

"Shakira ima više nastupa na SP-u u posljednjih 16 godina nego Italija", "Shakira će imati 80 godina i otvarat će Svjetsko prvenstvo", "Nije otvaranje Svjetskog prvenstva bez Shakire", "Shakira spašava događaj kao uvijek", "To je doslovno zakonska obveza u ovom trenutku. Ne možeš imati Svjetsko prvenstvo bez Shakire koja se pojavi i nosi sve na svečanom otvaranju", "Shakira nastupa = Svjetsko prvenstvo službeno aktivirano", "Šarm 49-godišnje žene. Ona je bukvalno poput vampira — lice joj se uopće nije promijenilo od Svjetskog prvenstva 2006. do 2026.", "Možemo se složiti - zabranjeno je imati Svjetsko prvenstvo bez Shakire", komentiraju na X-u.

Shakira - 1 Foto: Afp

Shakira - 3 Foto: Profimedia

Shakira - 1 Foto: Screenshot

No nisu svi bili uvjereni da gledaju slavnu Kolumbijku.Naime, društvenim mrežama počele su kružiti teorije da je na pozornici zapravo bila njezina dvojnica, a ne prava Shakira.

"Misli li još netko da ovo nije Shakira?", "Jesam li lud ili ne izgleda kao prava Shakira?", "Hahaha, zašto su za otvaranje Svjetskog prvenstva unajmili Shakirinu dvojnicu?", "Je li to Shakira? Nešto mi kaže da je to imitatorica", pitali su se tviteraši.

Shakira - 2 Foto: AFP

Shakira - 6 Foto: Screenshot

Ipak, bez obzira na teorije zavjere i rasprave o njezinu izgledu, jedno je jasno – Shakira je ponovno uspjela postati jedna od najkomentiranijih osoba na otvaranju Svjetskog prvenstva.

A sudeći prema reakcijama publike, mnogi navijači i dalje smatraju da najveći nogometni spektakl jednostavno nije potpun bez žene koja je svijetu prije 16 godina podarila nezaboravnu "Waka Waku".

Što znači "Dai Dai", otkrijte OVDJE.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zašto je baš Salma Hayek otvorila Svjetsko prvenstvo u nogometu?

Pogledaji ovo Nekad i sad Zvijezda kultne serije godinama je živjela u laži: Istinu o svom ocu saznala je tek kao odrasla žena

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je Burna Boy koji je sa Shakirom pjevao na otvaranju Svjetskog prvenstva?

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.