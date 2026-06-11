Tko je Ana Gabriela i zašto njezino ime svi spominju nakon prve utakmice na Svjetskom prvenstvu?

Ana Gabriela, supruga meksičkog nogometaša Juliána Quiñonesa koji je postigao prvi pogodak na Svjetskom prvenstvu 2026., model je i influencerica koja mu je godinama najveća podrška te s njim odgaja dvoje djece.

Meksički reprezentativac Julián Quiñones ispisao je povijest postigavši prvi pogodak na Svjetskom prvenstvu 2026., a dok su navijači slavili njegov trenutak za pamćenje, mnogi su se zapitali tko je atraktivna brineta koja ga godinama prati na najvećim životnim i sportskim uspjesima.

Riječ je o njegovoj supruzi Ani Gabrieli, modelu, influencerici i velikoj ljubiteljici fitnessa.

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Julian Quiñones i Ana Gabriela - 2 Foto: Instagram

Julian Quiñones i Ana Gabriela - 7 Foto: Instagram

Ana Gabriela posljednjih je godina postala dobro poznato lice među pratiteljima meksičkog nogometa, ponajviše zahvaljujući vezi s Quiñonesom, ali i vlastitoj prisutnosti na društvenim mrežama. Prema dostupnim podacima, diplomirala je komunikologiju na Autonomnom sveučilištu države Meksiko, a dio obrazovanja provela je i u Poljskoj. Uz to, godinama se bavi fotografijom te često dijeli sadržaj vezan uz treninge, putovanja i obiteljski život.

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Njihova ljubavna priča traje još od Quiñonesovih početaka u meksičkom nogometu. Ana Gabriela bila je uz njega dok je gradio karijeru u klubovima Tigres, Atlas i Club América, a pratila ga je i tijekom velikog transfera u saudijski Al-Qadsiah. Brojni mediji navode kako mu je upravo ona bila jedna od najvećih podrški u najvažnijim trenucima karijere.

Julian Quiñones i Ana Gabriela - 8 Foto: Instagram

Julian Quiñones i Ana Gabriela - 9 Foto: Instagram

Par je zaruke objavio 2022. godine, kada je Ana Gabriela na društvenim mrežama pokazala zaručnički prsten i otkrila da će uskoro postati gospođa Quiñones. Nedugo nakon toga vjenčali su se u krugu obitelji i prijatelja.

Osim što je supruga jednog od najvećih meksičkih nogometnih aduta, Ana Gabriela je i majka. Iz prijašnje veze ima sina Lionela, a krajem 2023. godine ona i Quiñones dobili su kćer Alannu, čime je njihova obitelj postala još brojnija. Dolazak djevojčice nogometaš je tada opisao kao jedan od najsretnijih trenutaka svog života.

Julian Quiñones i Ana Gabriela - 10 Foto: Instagram

Julian Quiñones - 1 Foto: Profimedia

Tijekom godina Ana Gabriela nije skrivala koliko je ponosna na suprugove uspjehe. Često ga prati na utakmicama, a njezine objave podrške redovito privlače pažnju navijača. Posebno se pamti fotografija s dresom meksičke reprezentacije tijekom trudnoće, uz koju je napisala da ju je broj 16 "zaljubio i ostavio trudnom", aludirajući na Quiñonesov reprezentativni broj.

Iako danas žive između Saudijske Arabije i Meksika zbog nogometaševih profesionalnih obveza, Ana Gabriela nastavlja graditi vlastiti identitet na društvenim mrežama, gdje je prati velik broj obožavatelja. No bez obzira na popularnost, jedno je jasno – najveća uloga u njezinu životu i dalje je ona supruge i najveće navijačice čovjeka koji je otvorio Svjetsko prvenstvo 2026. prvim pogotkom turnira.

Njegov gol pogledajte na Gol.hr-u (OVDJE).

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