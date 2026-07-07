Tko je ubio malu kraljicu ljepote? Gotovo 30 godina kasnije odgovor i dalje ne postoji

Gotovo 30 godina nakon ubojstva šestogodišnje JonBenét Ramsey, jedan od najpoznatijih neriješenih slučajeva u SAD-u i dalje je predmet aktivne istrage.

Postoje slučajevi koji s vremenom padnu u zaborav, a postoje i oni koji desetljećima ne prestaju zaokupljati javnost.

Ubojstvo šestogodišnje JonBenét Ramsey jedan je od najpoznatijih neriješenih zločina u američkoj povijesti, a gotovo tri desetljeća nakon njezine smrti policija i dalje pokušava otkriti tko ju je ubio.

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JonBenét Ramsey - 1 Foto: Profimedia

JonBenét Patricia Ramsey rođena je 6. kolovoza 1990. u Atlanti. Bila je kći uspješnog poduzetnika Johna Bennetta Ramseyja i bivše kraljice ljepote Patsy Ramsey. Javnosti je postala poznata kao dječja natjecateljica na izborima ljepote, gdje je osvajala brojne titule, a upravo će njezine fotografije s natjecanja kasnije obići cijeli svijet.

Na jutro 26. prosinca 1996. Patsy je nazvala policiju nakon što je u kući pronašla otkupninu od gotovo tri stranice u kojoj je nepoznati otmičar tražio 118.000 dolara za djevojčičin povratak.

Policija je satima pretraživala kuću u Boulderu u Coloradu, no JonBenét nije pronađena. Tek kasnije toga dana njezin otac sišao je u podrum, gdje je otkrio tijelo svoje kćeri.

JonBenét Ramsey - 4 Foto: Profimedia

Obdukcija je pokazala da je djevojčica zadobila težak udarac u glavu, a potom je zadavljena improviziranom omčom (garotom). Smrt je proglašena ubojstvom, a istražitelje je od početka zbunjivala kombinacija ozljeda, dugačko pismo s ucjenom i činjenica da tijelo nikada nije napustilo obiteljsku kuću.

Gotovo od samog početka sumnja je pala na članove obitelji. John i Patsy Ramsey godinama su bili pod povećalom javnosti i policije, a dio istražitelja vjerovao je da se ubojstvo dogodilo unutar kuće te da je pismo s ucjenom napisano kako bi prikrilo pravi događaj.

Pojedine teorije uključivale su i JonBenétina starijeg brata Burkea Ramseyja, koji je u vrijeme tragedije imao devet godina. Međutim, protiv njega nikada nije podignuta optužnica, a kasnije je uspješno tužio nekoliko medija zbog tvrdnji da je odgovoran za sestrinu smrt.

JonBenét Ramsey - 5 Foto: Profimedia

Istražitelji su tijekom godina provjeravali i brojne druge osobe, uključujući registrirane seksualne prijestupnike, obiteljske poznanike i moguće provalnike, ali nijedan trag nije doveo do optužnice.

Slučaj je tijekom godina iznjedrio nekoliko glavnih teorija:

Teorija uljeza – nepoznata osoba provalila je u kuću, ubila djevojčicu i ostavila pismo s ucjenom.

Obiteljska teorija – smrt je nastala unutar obitelji, a otkupnina je napisana kako bi prikrila pravi uzrok.

Teorija nesreće – JonBenét je slučajno zadobila smrtonosnu ozljedu, nakon čega je netko pokušao prikriti događaj.

Nijedna od tih teorija nikada nije potvrđena.

Veliki preokret dogodio se 2003., kada je s djevojčičine odjeće izdvojen DNK nepoznatog muškarca koji nije pripadao nijednom članu obitelji.

JonBenét Ramsey - 3 Foto: Profimedia

Na temelju tih rezultata tadašnje državno odvjetništvo 2008. službeno je oslobodilo Ramseyjeve sumnje. Ipak, policija u Boulderu kasnije je naglasila da istraga ostaje otvorena te da DNK sam po sebi nije dovoljan za konačan zaključak.

Slučaj JonBenét Ramsey inspirirao je brojne knjige, podcaste i dokumentarce.

Među najpoznatijima su:

"The Case of: JonBenét Ramsey" (CBS, 2016.), u kojem tim bivših FBI-jevih agenata i forenzičara iznosi vlastitu rekonstrukciju događaja. Dokumentarac je izazvao velike kontroverze, a Burke Ramsey kasnije je tužio CBS zbog načina na koji je prikazan.

"Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey" (Netflix, 2024.), koji se bavi propustima u istrazi i mogućnostima moderne DNK tehnologije da konačno rasvijetli slučaj.

JonBenét Ramsey - 5 Foto: Profimedia

JonBenét Ramsey - 4 Foto: Profimedia

Ni gotovo 30 godina nakon ubojstva nitko nije uhićen niti optužen.

Policija u Boulderu i dalje vodi slučaj kao aktivnu istragu ubojstva. Tijekom 2025. i 2026. istražitelji su ponovno obavili razgovore sa svjedocima, analizirali nove tragove i nastavili testirati dokaze uz pomoć naprednijih DNK metoda.

Otac djevojčice, John Ramsey, posljednjih godina javno poziva vlasti da primijene najmodernije metode forenzičke genetičke genealogije kako bi se pokušao identificirati nepoznati DNK pronađen na odjeći njegove kćeri.

Majka JonBenét Ramsey - 1 Foto: Profimedia

Unatoč brojnim teorijama, medijskim analizama i gotovo tri desetljeća istrage, ubojstvo JonBenét Ramsey ostaje jedna od najvećih američkih kriminalističkih misterija – bez odgovora na najvažnije pitanje: tko je ubio šestogodišnju djevojčicu?

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