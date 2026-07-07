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optužili i roditelje

Tko je ubio malu kraljicu ljepote? Gotovo 30 godina kasnije odgovor i dalje ne postoji

Piše E. G., Danas @ 07:38 Zanimljivosti komentari
JonBenét Ramsey - 2 JonBenét Ramsey - 2 Foto: Profimedia

Gotovo 30 godina nakon ubojstva šestogodišnje JonBenét Ramsey, jedan od najpoznatijih neriješenih slučajeva u SAD-u i dalje je predmet aktivne istrage.

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optužili i roditelje
Tko je ubio malu kraljicu ljepote? Gotovo 30 godina kasnije odgovor i dalje ne postoji
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