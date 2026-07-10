Split je prepun golišavih ludih izdanja: Počinje još jedna razuzdana Ultra

Najveći festival elektroničke glazbe u Hrvatskoj ponovno je otvorio svoja vrata – spektakularnim početkom 12. izdanja Ultra Europe Split je još jednom postao nezaobilazna destinacija za desetke tisuća ljubitelja vrhunskog EDM-a iz cijelog svijeta.

Split je ponovno postao svjetska prijestolnica elektroničke glazbe. Prva večer 12. izdanja festivala Ultra Europe okupila je u petak navečer desetke tisuća posjetitelja iz Hrvatske i više od 140 zemalja svijeta koji su ispunili Park mladeži i otvorili još jedan vikend vrhunskih nastupa, spektakularne produkcije i nezaboravne atmosfere.

Festivalska vrata otvorena su u 20 sati, a program na četiri pozornice traje sve do pet sati ujutro. Organizatori i ove godine očekuju više od 150 tisuća posjetitelja tijekom trodnevnog festivala, čime Ultra Europe još jednom potvrđuje status jednog od najvećih svjetskih festivala elektroničke glazbe.

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Prvu večer na glavnoj pozornici, Main Stageu, publiku su rasplesali John Summit, DJ Snake, Afrojack, Oliver Heldens i Subtronics, dok su atmosferu dodatno zagrijali HALO i dugogodišnji miljenik Ultranauta MYKRIS.

Ništa manje uzbudljivo nije bilo ni na Resistance pozornici, rezerviranoj za ljubitelje techno i house zvuka. Tamo su nastupili britanski dvojac CamelPhat, švedska techno legenda Adam Beyer, Miss Monique, Deer Jade te hrvatski predstavnik DJ Jock.

Ultra Europe Split - 16 Foto: Nikola Brboleza/Cropix

Ultra Europe Split - 15 Foto: Tom Dubravec/Cropix

Ultra Europe Split - 14 Foto: Tom Dubravec/Cropix

Ultra Europe Split - 13 Foto: Tom Dubravec/Cropix

Ultra Europe Split - 9 Foto: Tom Dubravec/Cropix

Ultra Europe Split - 10 Foto: Tom Dubravec/Cropix

Osim glazbenog programa, posjetitelji su mogli razgledati i službenu Ultra Europe kolekciju, koja ove godine donosi majice, hoodice, dresove inspirirane Svjetskim prvenstvom, bucket hatove, šilterice, ruksake i brojne druge festivalske modne dodatke. Posebnu pažnju privlače dizajni inspirirani Splitom, gradom domaćinom festivala.

Ultra Europe Split - 12 Foto: Tom Dubravec/Cropix

Ultra Europe Split - 11 Foto: Tom Dubravec/Cropix

Ultra Europe Split - 8 Foto: Tom Dubravec/Cropix

Organizatori su i ove godine uputili nekoliko važnih preporuka svim posjetiteljima. Festivalske narukvice preporučuje se preuzeti prije dolaska na koncertni prostor kako bi se izbjegle gužve na ulazima, a podsjećaju i da na festival nije dopušten unos hrane i pića, alkohola, pirotehnike, profesionalne foto i video opreme, dronova, električnih romobila, bicikala te drugih predmeta koji mogu ugroziti sigurnost.

Ultra Europe Split - 7 Foto: Tom Dubravec/Cropix

Ultra Europe Split - 6 Foto: Nikola Brboleza/Cropix

Ultra Europe Split - 5 Foto: Tom Dubravec/Cropix

Ultra Europe nastavlja se u subotu i nedjelju novim nastupima najvećih svjetskih DJ zvijezda, a Split će i tijekom ostatka vikenda biti središte elektroničke glazbe, okupljajući desetke tisuća obožavatelja iz svih krajeva svijeta.

Ultra Europe Split - 4 Foto: Tom Dubravec/Cropix

Ultra Europe Split - 3 Foto: Nikola Brboleza/Cropix

Ultra Europe Split - 2 Foto: Tom Dubravec/Cropix

Ultra Europe Split - 1 Foto: Tom Dubravec/Cropix

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