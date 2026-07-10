Saša Lozar pokazao prekrasnu kćer i podijelio njen uspjeh kojim se malo tko može pohvaliti!

Saša Lozar sa suprugom i kćeri - 2 Foto: Instagram

Saša Lozar raznježio je pratitelje fotografijama s maturalne večeri svoje kćeri Eve, a uz emotivnu objavu otkrio je i rezultat kojim se malo tko može pohvaliti.

Pjevač Saša Lozar podijelio je emotivne fotografije s maturalne večeri svoje kćeri Eve, koja je ovih dana obilježila kraj srednjoškolskog obrazovanja.

Ponosni tata na društvenim je mrežama objavio zajedničke fotografije iz automobila i s crvenog tepiha, na kojima poziraju kao prava obitelj za pamćenje. Uz fotografije je podijelio i dirljivu poruku koja je mnoge raznježila.

Saša Lozar sa suprugom i kćeri - 3 Foto: Instagram

"Još jučer smo plesali na Elsinu 'Puštam sveee, puštam sveeee', a danas plešem valcer na maturalnoj večeri s djevojkom koja je maturirala matematiku kao 23. u generaciji od 17.363 pristupnika."

Saša Lozar sa suprugom i kćeri - 1 Foto: Instagram

Brojni pratitelji u komentarima uputili su čestitke Evi na velikom uspjehu te Saši poručili da ima itekako razloga biti ponosan na svoju kćer.

Saša Lozar Foto: Gordan Svilar

Kćer Evu Saša je dobio sa suprugom Marinom koju ne voli previše isticati u javnosti, a razlog tome otkrio je za IN magazin. Više pogledajte OVDJE.

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