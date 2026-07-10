Saša Lozar pokazao prekrasnu kćer i podijelio njen uspjeh kojim se malo tko može pohvaliti!

Saša Lozar raznježio je pratitelje fotografijama s maturalne večeri svoje kćeri Eve, a uz emotivnu objavu otkrio je i rezultat kojim se malo tko može pohvaliti.
Pjevač Saša Lozar podijelio je emotivne fotografije s maturalne večeri svoje kćeri Eve, koja je ovih dana obilježila kraj srednjoškolskog obrazovanja.3 vijesti o kojima se priča umrla u 36. godini Otkriven uzrok smrti glumice koja je bila zvijezda serije Nove TV bio je to fatalni susret Srpska Monica Bellucci ukrala pažnju u Puli, već 30 godina ljubi jednog od najvećih glumaca regije neočekivan problem Dramatična situacija u domu Lepe Brene, sin tražio pomoć: "Molimo sve..."
Ponosni tata na društvenim je mrežama objavio zajedničke fotografije iz automobila i s crvenog tepiha, na kojima poziraju kao prava obitelj za pamćenje. Uz fotografije je podijelio i dirljivu poruku koja je mnoge raznježila.
Saša Lozar sa suprugom i kćeri - 3 Foto: Instagram
"Još jučer smo plesali na Elsinu 'Puštam sveee, puštam sveeee', a danas plešem valcer na maturalnoj večeri s djevojkom koja je maturirala matematiku kao 23. u generaciji od 17.363 pristupnika."
Saša Lozar sa suprugom i kćeri - 1 Foto: Instagram
Brojni pratitelji u komentarima uputili su čestitke Evi na velikom uspjehu te Saši poručili da ima itekako razloga biti ponosan na svoju kćer.
Saša Lozar Foto: Gordan Svilar
Kćer Evu Saša je dobio sa suprugom Marinom koju ne voli previše isticati u javnosti, a razlog tome otkrio je za IN magazin. Više pogledajte OVDJE.
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