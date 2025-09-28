Naš pjevač raznježio fanove romantičnom objavom posvećenom supruzi

Saša Lozar zajedničkom fotografijom sa suprugom Marinom na Lošinju obilježio je 20. godišnjicu braka.

Radijski voditelji pjevač Saša Lozar objavio je zajedničku fotografiju sa suprugom Marinom. Povod ovoj posveti, koju su snimili u uvali Čikat na Lošinju, bila je 20. godišnjica braka, u kojem su dobili kćer Evu.

"Krenuo sam pisat da je Pelješki most mala beba za ovu našu tvorevinu, ali rek'o neću… Romantika je… Ipak slavimo 20 godina. Ajmo ovako… Kao i svaki most, i naš je premošćivao izazove, povezivao različite obale života i nakon 20 godina stoji čvršće nego ikad!", napisao je Lozar u opisu fotografije s plaže.

Saša Lozar Foto: Instagram

Saša Lozar Foto: Gordan Svilar/ANTENA ZAGREB

Kolege sa scene i pratitelji čestitali su Lozarima na važnoj obljetnici, a neki su se prisjetili i davnih susreta s pjevačem.

Saša Lozar, Dora 2024 Foto: Vanesa Pandzic/Cropix

Saša Lozar, Dora 2024 Foto: Livio Andrijic/Cropix

Par je bio zajedno još kada se Lozar natjecao u "Story Supernova Music Talents". Pjevač i voditelj na jednom zagrebačkom radiju imao je 25 godina kada se oženio za Marinu, a 2008. godine postali su roditelji.

Što je rekao o izazovima roditeljstva, pročitajte OVDJE.

Prošle godine je nastupaona Dori, a zbog čega se morao ispričavati Severini, otkrijte OVDJE.

