Novak Đoković je stigao u Opatiju, dirljivim govorom ispratio bivšeg trenera

Novak Đoković i njegovi roditelji prisustvovali su sprovodu njegovog bivšeg trenera Nikole Pilića na opatijskom gradskom groblju.

Legendarni hrvatski teniski trener Nikola Pilić, koji je kao izbornik David Cup reprezentacije doveo Hrvatsku do titulu u Davis Cupu, a mnogima je najzaslužniji čovjek za Wimbledon Gorana Ivaniševića, preminuo je u 87. godini života.

Doajen hrvatskog tenisa ispraćen je na vječni počinak u subotu na opatijskom gradskom groblju u krugu obitelji, prijatelja i tenisača kojima je mentorirao.

Nikola Pilić Foto: Mirko Ferlin/Cropix

Nikola i Mija Pilić - 6 Foto: R.Z./ATAImages

Nikola i Mija Pilić - 5 Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Priliku da se oproste od Pilića iskoristili su Novak Đoković, koji je došao s roditeljima avionom na otok Krk, Mario Ančić i Ivan Ljubičić, a cvjetni aranžman je poslao suprug Lepe Brene Slobodan Boba Živojinović.

"Trenutke koje smo svi zajedno proveli, svi smo u suštini njegovi učenici i sljedbenici i njegovo nasljedstvo, kao što smo malo prije pričali, živjet će zauvijek. Dokle god smo mi živi, mi ćemo slaviti njegovo ime i sve što je uradio za hrvatski tenis, nas u Srbiji, europski, svjetski, tako da hvala ti Niko i uzdravlje", izjavio je Novak Đoković na Pilićevoj teniskoj akademiji gdje je održan oproštaj od trenera.

Pilić i Đoković Foto: Profimedia

Novak Đoković Foto: Novak Đoković/Instagram

Novak Đoković Foto: Novak Đoković/Instagram

Najbolji tenisač svih vremena bio je među prvima koji su se na društvenim mrežama oprostili od trenera koji je posljednjih godina živio u Opatiji.

Đoković, koji je s 12 godina došao u Pilićevu akaciju u München, snimljen je u šetnji Opatijom, na putu do hotela prije nego je održan sprovod.

