Saša Lozar otkrio zašto suprugu Marinu ne voli izlagati javnosti!

Saša Lozar vodi nas u nekadašnju najpoznatiju vršilnicu, mjesto za preradu žita. No nije Lozar ondje odvajao zrno od klasa, nego je snimio novi videospot. Pjesmu je posvetio svojoj supruzi, a nama je objasnio zašto svoju Marinu ne izlaže javnosti. Sve detalje ima naš Davor Garić.

Saša Lozar objavio je novi videospot za pjesmu ''Govore mi ljudi''.

''Svi imaju svoje mišljenje i svi nešto sugeriraju, a ova pjesma je baš o tome da zadržiš nekakav svoj glas i da usprkos svima pratiš i slijediš svoj osjećaj i svoju neku ljubav, što je danas stvarno jako teško koliko smo bombardirani i koliko nam se mišljenja formiraju sa strane'', objasnio nam je Saša.

A što Lozaru najčešće govore – kako bi nešto trebao napraviti?

''Pa pjevaj sporiju, pa pjevaj bržu, pa ''Di su Tin i Kedžo?'', pa daj ovako, daj se obuci onako, pa zašto nisi ovo...svi imaju svoje mišljenje'', kaže.

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In Magazin: Saša Lozar - 7 Foto: In Magazin

Pjesma govori o ljubavi jačoj od razuma. Nema sumnje, posvetio ju je supruzi, s kojom je proslavio 20 godina braka.

''Moraju te ljudi upoznati da bi se s tobom poistovjetili ili ne, tako da ja ni nemam problem podijelit svoju neku intimu s ljudima jer to je ljudski, ali na neki način opet ovoga uvažava mi mišljenje. I opet ovoga uvažavam i mišljenje suprotno, koje nije javna osoba pa onda ne volim ju dovoditi u neke neugodne situacije, ali na neki način emocije pokažu to kroz pjesmu''.

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U pjesmama nepopravljivo romantičan, a kad je u ulozi radijskog voditelja, kao dijete u pješčaniku.

In Magazin: Saša Lozar - 3 Foto: In Magazin

''Mi odajemo dojam nekakve jednostavnosti i ležernosti i kao da to samo po sebi proizlazi. Dielomično je istina, ali iza toga stvarno stoji jedan veliki, jedan rad, ozbiljan rad, ozbiljna priprema''.

Novi je videospot snimao u svojem kraju, u kojem je proveo djetinjstvo. Uspomena iz mladosti uvijek se rado sjeti.

In Magazin: Saša Lozar - 6 Foto: In Magazin

''Ja sam dijete sa sela i drugačije je kad odrastaš u jednom takvom okruženju. Drugačije je kad odrastaš u jednom takvom okruženju, pritom ne mislim da je bolje ili lošije od ljudi koji odrastaju u gradu, ali mislim da ljudi koji odrastaju u manjim sredinama možda nose tu neku malu svoju poniznost što mislim da je stvarno lijepo'', govori Saša te dodaje:

''To su moje počeci, moja putovanja vlakom u srednju školu, na fakultet, priče koje su iz vlaka. To je jednostavno nekakav, nismo imali sve servirano na pladnju, snalazili smo se i na neki način mislim da je to jako bitno i danas mi u poslu na kraju krajeva''.

Jasno je da će se i novi singl ''Govore mi ljudi'' naći na njegovu koncertnom repertoaru.

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