Saša Lozar otkrio zašto suprugu Marinu ne voli izlagati javnosti!

Saša Lozar vodi nas u nekadašnju najpoznatiju vršilnicu, mjesto za preradu žita. No nije Lozar ondje odvajao zrno od klasa, nego je snimio novi videospot. Pjesmu je posvetio svojoj supruzi, a nama je objasnio zašto svoju Marinu ne izlaže javnosti. Sve detalje ima naš Davor Garić.
Saša Lozar objavio je novi videospot za pjesmu ''Govore mi ljudi''.3 vijesti o kojima se priča mali je nevjerojatan! Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata! prava umjetnička oaza Kako izgleda dom Alke Vuice? Iz dnevnog boravka ulazi direktno u bazen ''ovo nije normalno'' Kad se pojavila u mini bikiniju, internet je imao samo jedno pitanje: Kako ovako izgleda s 56?
''Svi imaju svoje mišljenje i svi nešto sugeriraju, a ova pjesma je baš o tome da zadržiš nekakav svoj glas i da usprkos svima pratiš i slijediš svoj osjećaj i svoju neku ljubav, što je danas stvarno jako teško koliko smo bombardirani i koliko nam se mišljenja formiraju sa strane'', objasnio nam je Saša.
A što Lozaru najčešće govore – kako bi nešto trebao napraviti?
''Pa pjevaj sporiju, pa pjevaj bržu, pa ''Di su Tin i Kedžo?'', pa daj ovako, daj se obuci onako, pa zašto nisi ovo...svi imaju svoje mišljenje'', kaže.
Galerija 3 3 3 3 3
In Magazin: Saša Lozar - 7 Foto: In Magazin
Pjesma govori o ljubavi jačoj od razuma. Nema sumnje, posvetio ju je supruzi, s kojom je proslavio 20 godina braka.
''Moraju te ljudi upoznati da bi se s tobom poistovjetili ili ne, tako da ja ni nemam problem podijelit svoju neku intimu s ljudima jer to je ljudski, ali na neki način opet ovoga uvažava mi mišljenje. I opet ovoga uvažavam i mišljenje suprotno, koje nije javna osoba pa onda ne volim ju dovoditi u neke neugodne situacije, ali na neki način emocije pokažu to kroz pjesmu''.
Pogledaji ovo Celebrity Kolinda Grabar-Kitarović otkrila zašto izbjegava slatko: "Prilažem fotku svoje ruke..."
U pjesmama nepopravljivo romantičan, a kad je u ulozi radijskog voditelja, kao dijete u pješčaniku.
In Magazin: Saša Lozar - 3 Foto: In Magazin
''Mi odajemo dojam nekakve jednostavnosti i ležernosti i kao da to samo po sebi proizlazi. Dielomično je istina, ali iza toga stvarno stoji jedan veliki, jedan rad, ozbiljan rad, ozbiljna priprema''.
Novi je videospot snimao u svojem kraju, u kojem je proveo djetinjstvo. Uspomena iz mladosti uvijek se rado sjeti.
In Magazin: Saša Lozar - 6 Foto: In Magazin
''Ja sam dijete sa sela i drugačije je kad odrastaš u jednom takvom okruženju. Drugačije je kad odrastaš u jednom takvom okruženju, pritom ne mislim da je bolje ili lošije od ljudi koji odrastaju u gradu, ali mislim da ljudi koji odrastaju u manjim sredinama možda nose tu neku malu svoju poniznost što mislim da je stvarno lijepo'', govori Saša te dodaje:
''To su moje počeci, moja putovanja vlakom u srednju školu, na fakultet, priče koje su iz vlaka. To je jednostavno nekakav, nismo imali sve servirano na pladnju, snalazili smo se i na neki način mislim da je to jako bitno i danas mi u poslu na kraju krajeva''.
Jasno je da će se i novi singl ''Govore mi ljudi'' naći na njegovu koncertnom repertoaru.
IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.
1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Nekad i sad Gdje je danas supruga Ive Sanadera? Nakon burnih godina povukla se u osamu
1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Samozatajna Karla ljubi heroja Rijeke, a njihov život daleko je od onoga što mnogi očekuju od nogometaša
Pogledaji ovo Celebrity Veliki dan u obitelji Mirka Alilovića: Supruga Iva podijelila je emotivnu objavu
Pogledaji ovo Celebrity Cijeli torzo tetovirao je u crno pa doživio katastrofu: "Nisam mogao pomicati određene dijelove tijela"