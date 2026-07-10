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britanci u šoku

Kakav obrat! Princ Harry u Britaniju ipak doveo suprugu i djecu, poznato je što su potom napravili

Piše J. C., Danas @ 20:09 Celebrity komentari
Princ Harry i Meghan Markle - 1 Princ Harry i Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Nakon što se tvrdilo da princ Harry u Britaniju dolazi bez supruge i djece, uslijedio je neočekivani preokret – Meghan Markle ipak je doputovala s Archiejem i Lilibet, a cijela obitelj u tajnosti se susrela s kraljem Charlesom III. i kraljicom Camillom.

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