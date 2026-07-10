Kakav obrat! Princ Harry u Britaniju ipak doveo suprugu i djecu, poznato je što su potom napravili

Nakon što se tvrdilo da princ Harry u Britaniju dolazi bez supruge i djece, uslijedio je neočekivani preokret – Meghan Markle ipak je doputovala s Archiejem i Lilibet, a cijela obitelj u tajnosti se susrela s kraljem Charlesom III. i kraljicom Camillom.

Iako se posljednjih dana nagađalo da će princ Harry u Ujedinjeno Kraljevstvo doputovati sam, bez Meghan Markle i njihove djece, dogodio se potpuni preokret.

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa ipak su u Britaniju stigli zajedno sa sinom Archiejem i kćeri Lilibet, a obitelj se u privatnosti susrela s kraljem Charlesom III. i kraljicom Camillom, prenio je prijelomnu vijest BBC.

Princ Harry i Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Podsjetimo, ranije se pisalo kako Meghan zbog sigurnosnih razloga neće doputovati u Ujedinjeno Kraljevstvo te da će Harry sam odraditi svoje obveze vezane za Invictus Games, o čemu smo već pisali na Showbuzzu. No planovi su se očito promijenili u posljednji trenutak.

Kraljevski susret održan je u rezidenciji Highgrove House u Gloucestershireu, gdje su Charles i Camilla ugostili Harryja, Meghan te njihovu djecu. Izvori bliski kraljevskoj obitelji ističu kako je riječ o "privatnom obiteljskom okupljanju" te da fotografije ni dodatni detalji neće biti objavljeni.

Princ Harry i Meghan Markle - 1 Foto: Media-Mode / SplashNews.com / Splash / Profimedia

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Ovo je posebno značajan trenutak jer kralj Charles, prema navodima britanskih medija, svoje unuke nije vidio još od 2022. godine. Meghan je, pak, prvi put nakon četiri godine ponovno doputovala u Ujedinjeno Kraljevstvo, iako nije sudjelovala ni na jednom javnom događanju.

Za to vrijeme Harry je boravio u Birminghamu, gdje je obilježio početak jednogodišnjeg odbrojavanja do Invictus Gamesa 2027. godine. Na događanju je sudjelovao i u revijalnoj utakmici ragbija u kolicima, u kojoj je pokazao natjecateljski duh i oduševio okupljene.

Princ Harry i Meghan Markle - 4 Foto: Profimedia

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Susret u Highgroveu ponovno je potaknuo nagađanja o mogućem zatopljenju odnosa između Harryja i ostatka kraljevske obitelji. Ipak, s obzirom na to da je okupljanje održano daleko od očiju javnosti, zasad nije poznato je li riječ tek o kratkom obiteljskom posjetu ili početku novog poglavlja u njihovim odnosima.

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