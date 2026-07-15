Zašto se David Beckham rasplakao na tribinama tijekom polufinala Svjetskog prvenstva?

David Beckham nije mogao sakriti emocije tijekom polufinala Svjetskog prvenstva između Engleske i Argentine, koje se igra u Atlanti.
Bivši engleski reprezentativac utakmicu je pratio s tribina u društvu svoje obitelji, a posebno dirljiv trenutak dogodio se tijekom intoniranja britanske himne. David Beckham bio je vidno ganut te je obrisao suze s lica.3 vijesti o kojima se priča nakon 13 godina braka Razvodi se pjevač nakon što je javno priznao da je gej, ovako je sve to komentirala njegova supruga velika tragedija Nije ni slutio da će rutinski odlazak po novine biti kraj njegova života ''znaš...'' Jelena Rozga za In Magazin otkrila hoće li nakon vjenčanja zadržati svoje prezime
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Uz njega su na stadionu bili supruga Victoria Beckham, sinovi Romeo i Cruz, Cruzova djevojka Jackie Apostel te kći Harper. Obitelj je zajedno bodrila englesku reprezentaciju u borbi za mjesto u finalu.
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David Beckham s obitelji - 5 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia
David Beckham s obitelji - 3 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia
Susret je za Beckhama imao i dodatnu emocionalnu težinu. Na suprotnoj strani igra Argentina, čiji je kapetan njegov dugogodišnji prijatelj Lionel Messi, kojeg je upravo Beckham prije nekoliko godina doveo u američki Inter Miami.
David Beckham s obitelji - 4 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia
Tijekom napetog prvog poluvremena bivši veznjak nije skrivao nervozu, a kamere su nekoliko puta zabilježile kako ga Victoria pokušava umiriti na tribinama.
David Beckham s obitelji - 2 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Beckhamovi već tjednima prate englesku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, nadajući se da će njihova momčad napokon osvojiti toliko željeni naslov svjetskog prvaka.
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