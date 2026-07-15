Zašto se David Beckham rasplakao na tribinama tijekom polufinala Svjetskog prvenstva?

David Beckham nije mogao sakriti emocije tijekom polufinala Svjetskog prvenstva između Engleske i Argentine, koje se igra u Atlanti.

Bivši engleski reprezentativac utakmicu je pratio s tribina u društvu svoje obitelji, a posebno dirljiv trenutak dogodio se tijekom intoniranja britanske himne. David Beckham bio je vidno ganut te je obrisao suze s lica.

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Uz njega su na stadionu bili supruga Victoria Beckham, sinovi Romeo i Cruz, Cruzova djevojka Jackie Apostel te kći Harper. Obitelj je zajedno bodrila englesku reprezentaciju u borbi za mjesto u finalu.

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David Beckham s obitelji - 5 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

David Beckham s obitelji - 3 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Susret je za Beckhama imao i dodatnu emocionalnu težinu. Na suprotnoj strani igra Argentina, čiji je kapetan njegov dugogodišnji prijatelj Lionel Messi, kojeg je upravo Beckham prije nekoliko godina doveo u američki Inter Miami.

David Beckham s obitelji - 4 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tijekom napetog prvog poluvremena bivši veznjak nije skrivao nervozu, a kamere su nekoliko puta zabilježile kako ga Victoria pokušava umiriti na tribinama.

David Beckham s obitelji - 2 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

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Beckhamovi već tjednima prate englesku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, nadajući se da će njihova momčad napokon osvojiti toliko željeni naslov svjetskog prvaka.

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