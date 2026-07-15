Izjava glumca o najškrtijim ljudima koje je upoznao postala je viralni hit

Zvijezda serije Ozark, Jason Bateman, usporedila je vlastito odrastanje s iskustvima prijatelja koji su odrasli u bogatim obiteljima. Njegove riječi ubrzo su postale viralne, a rasprava o novcu i odgoju proširila se društvenim mrežama.

Glumac Jason Bateman, najpoznatiji po ulogama u serijama Ozark i Arrested Development, izazvao je veliku raspravu na društvenim mrežama nakon što je u podcastu SmartLess progovorio o novcu, odrastanju i ljudima koje smatra najškrtijima.

Bateman, čije se bogatstvo procjenjuje na oko 50 milijuna dolara, ispričao je kako su upravo ljudi koji su naslijedili veliko obiteljsko bogatstvo često najmanje spremni trošiti novac.

Jason Bateman Foto: First We Feast / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Imam nekoliko prijatelja koji su iznimno bogati jer su im roditelji bili iznimno bogati. Naslijedili su golemo bogatstvo, a ujedno su i najškrtiji ljudi koje poznajem. Oni taj novac nisu zaradili pa imaju osjećaj da se svaki potrošeni dolar više nikada neće vratiti", rekao je glumac.

Dodao je kako se njegova perspektiva prema novcu razvila potpuno drukčije jer je još kao dijete počeo raditi kako bi financijski pomagao obitelji.

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Karijeru je započeo vrlo rano, pojavljujući se u reklamama i televizijskim serijama poput Little House on the Prairie i Silver Spoons, a roditelji su ujedno bili i njegovi menadžeri. Zbog toga je, prisjetio se, osjećao velik pritisak – morao je raditi, održavati dobre ocjene kako bi mogao dobivati radne dozvole i paziti da ne izgubi angažmane.

Jason Bateman Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Bilo je teško i često stresno, ali sam vrlo rano stekao osjećaj da mogu zaraditi novac. Zbog toga se nikada nisam previše bojao trošiti jer sam vjerovao da ga mogu ponovno zaraditi", objasnio je.

Danas kaže da se smatra iznimno sretnim jer više ne mora prihvaćati projekte koji ga kreativno ne ispunjavaju.

Njegova izjava ubrzo je postala viralna na Redditu, gdje su brojni korisnici podijelili vlastita iskustva s ljudima koji su naslijedili veliko bogatstvo.

Jedan korisnik napisao je kako poznaje dvije osobe koje su naslijedile milijune, ali ih opisuje kao najsebičnije i najpohlepnije ljude koje je upoznao. Istodobno priznaje da obje bez razmišljanja troše ogromne iznose, zbog čega smatra da odnos prema novcu ipak više ovisi o odgoju nego o samom bogatstvu.

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Druga korisnica prisjetila se iskustva sa snimanja filma, gdje je radila kao produkcijska asistentica. Tvrdi da je najškrtija osoba s kojom je surađivala bila poznata holivudska zvijezda koja je odrasla u iznimno bogatoj obitelji. Prema njezinim riječima, glumica je pokušavala naplatiti paket dječjih vlažnih maramica od svega nekoliko dolara kao poslovni trošak, dok je istodobno bez problema odobravala najam helikoptera za vikend svojeg djeteta.

Još jedan korisnik napisao je kako nikada nije dobio svadbeni dar od prijatelja koji dolazi iz obitelji s generacijskim bogatstvom, dok je drugi podijelio iskustvo s bivšim partnerom iz imućne španjolske obitelji.

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Kako tvrdi, partner nije odavao dojam bogataša – nosio je običnu odjeću, vozio skroman automobil i živio s cimerima. Tek nakon šest mjeseci veze priznao mu je koliko je njegova obitelj zapravo bogata. Objasnio je da ljudi iz "starog novca" ne vole pokazivati bogatstvo jer to smatraju neukusnim, a istodobno osjećaju odgovornost sačuvati obiteljsko nasljeđe za buduće generacije.

Batemanova izjava tako je ponovno otvorila staru raspravu – jesu li ljudi koji su sami zaradili svoje bogatstvo spremniji trošiti novac od onih koji su ga naslijedili ili sve ipak ponajviše ovisi o odgoju i životnim vrijednostima.

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