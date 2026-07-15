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potaknuo raspravu

Izjava glumca o najškrtijim ljudima koje je upoznao postala je viralni hit

Piše I.G., Danas @ 06:00 inMagazin komentari
Jason Bateman Jason Bateman Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Zvijezda serije Ozark, Jason Bateman, usporedila je vlastito odrastanje s iskustvima prijatelja koji su odrasli u bogatim obiteljima. Njegove riječi ubrzo su postale viralne, a rasprava o novcu i odgoju proširila se društvenim mrežama.

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