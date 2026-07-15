Najzgodnija sportska voditeljica Balkana istaknula bujne grudi u bikiniju: ''Božanstveno lijepa...''

Albanska televizijska voditeljica Eva Murati ponovno je zapalila društvene mreže objavom fotografija s ljetnog odmora, na kojima je u minijaturnom bikiniju pokazala zavidnu figuru.
Albanska sportska voditeljica Eva Murati ponovno je privukla pažnju svojih 1,4 milijuna pratitelja na Instagramu.3 vijesti o kojima se priča ''znaš...'' Jelena Rozga za In Magazin otkrila hoće li nakon vjenčanja zadržati svoje prezime ''Kroz njegove oči'' Ella Dvornik oduševila novim fotografijama, pratitelji uvjereni: ''Zacopani preko glave'' odlazak pionirke Preminula je Hrvatica koju pamtimo po velikom doprinosu hrvatskom povijesnom uspjehu
Atraktivna 31-godišnjakinja podijelila je seriju fotografija s odmora na kojima pozira u minijaturnom bikiniju, uživajući u moru i zlatnim zrakama zalazećeg sunca.
Eva Murati - 4 Foto: Instagram
Eva Murati - 7 Foto: Instagram
Eva Murati - 8 Foto: Instagram
Na fotografijama Murati pozira u plićaku i na pješčanoj plaži, a u nekoliko kombinacija upotpunila je ljetni styling slamnatim šeširom, sunčanim naočalama i pareom. Uz objavu je kratko napisala: "Vacation state of mind. This and nobody stressing me out. Vitamin Sea. Golden hour. Collecting moments."
Eva Murati - 6 Foto: Instagram
Eva Murati - 5 Foto: Instagram
Eva Murati - 3 Foto: Instagram
Njezine fotografije u kratkom su roku prikupile tisuće lajkova i brojne komentare oduševljenih pratitelja.
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"Božanstveno lijepa Eva", "Božica", "Senzacionalno", "Savršenstvo" i "Svakim si danom sve ljepša'', pišu joj.
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Već godinama jedno je od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Albaniji kada je riječ o prijenosima i emisijama posvećenima Ligi prvaka. Nogomet prati i izvan studija pa je u svibnju bila i u Budimpešti na finalu Lige prvaka između Arsenala i Paris Saint-Germaina, gdje je pratila završnicu najelitnijeg europskog klupskog natjecanja.
Britanski mediji često je uspoređuju s poznatom sportskom voditeljicom Laurom Woods, a sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama, Eva Murati i ovoga je puta uspjela oduševiti svoje brojne obožavatelje.
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