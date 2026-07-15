Najzgodnija sportska voditeljica Balkana istaknula bujne grudi u bikiniju: ''Božanstveno lijepa...''

Albanska televizijska voditeljica Eva Murati ponovno je zapalila društvene mreže objavom fotografija s ljetnog odmora, na kojima je u minijaturnom bikiniju pokazala zavidnu figuru.

Albanska sportska voditeljica Eva Murati ponovno je privukla pažnju svojih 1,4 milijuna pratitelja na Instagramu.

Atraktivna 31-godišnjakinja podijelila je seriju fotografija s odmora na kojima pozira u minijaturnom bikiniju, uživajući u moru i zlatnim zrakama zalazećeg sunca.

Eva Murati - 4 Foto: Instagram

Eva Murati - 7 Foto: Instagram

Eva Murati - 8 Foto: Instagram

Na fotografijama Murati pozira u plićaku i na pješčanoj plaži, a u nekoliko kombinacija upotpunila je ljetni styling slamnatim šeširom, sunčanim naočalama i pareom. Uz objavu je kratko napisala: "Vacation state of mind. This and nobody stressing me out. Vitamin Sea. Golden hour. Collecting moments."

Eva Murati - 6 Foto: Instagram

Eva Murati - 5 Foto: Instagram

Eva Murati - 3 Foto: Instagram

Njezine fotografije u kratkom su roku prikupile tisuće lajkova i brojne komentare oduševljenih pratitelja.

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"Božanstveno lijepa Eva", "Božica", "Senzacionalno", "Savršenstvo" i "Svakim si danom sve ljepša'', pišu joj.

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Već godinama jedno je od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Albaniji kada je riječ o prijenosima i emisijama posvećenima Ligi prvaka. Nogomet prati i izvan studija pa je u svibnju bila i u Budimpešti na finalu Lige prvaka između Arsenala i Paris Saint-Germaina, gdje je pratila završnicu najelitnijeg europskog klupskog natjecanja.

Britanski mediji često je uspoređuju s poznatom sportskom voditeljicom Laurom Woods, a sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama, Eva Murati i ovoga je puta uspjela oduševiti svoje brojne obožavatelje.

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