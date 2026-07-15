Izvirilo što nije trebalo: Obično presvlačenje na jahti pretvorila je u spektakl za paparazze!

Romantični trenuci, sunčanje na luksuznoj jahti i jedan nenamjerni modni peh obilježili su odmor talijanske influencerice Chiare Ferragni u Portofinu.

Talijanska influencerica i poduzetnica Chiara Ferragni ovih dana puni baterije na glamuroznom odmoru u Portofinu, gdje je snimljena u društvu novog partnera Josea Hernandeza i prijatelja.

Par je uživao na palubi luksuzne jahte, opuštajući se na suncu i razmjenjujući nježnosti. Paparazzi su ih fotografirali dok su se grlili i izmjenjivali poljupce, ne skrivajući zaljubljenost.

Chiara Ferragni - 3 Foto: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Tijekom boravka na jahti Chiara se presvlačila, a iako se pokušala sakriti bluzom, u jednom je trenutku slučajno otkrila gole grudi, što nije promaknulo budnim fotografima. Nakon presvlačenja nastavila je uživati u sunčanju i druženju s partnerom i ostatkom ekipe.

Chiara Ferragni - 2 Foto: Profimedia

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Nakon opuštanja na moru, društvo se s jahte uputilo prema obali charter brodicom, gdje su ručali u jednom od restorana uz portofinsku rivu.

Chiara Ferragni - 5 Foto: Instagram

Ferragni posljednjih mjeseci ponovno privlači pozornost javnosti, ovoga puta zbog svog privatnog života.

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Nakon razvoda od repera Fedeza i veze s bogatim nasljednikom Giovannijem Tronchettijem Proverom, koja je završila krajem 2025., Ferragni je očito okrenula novu stranicu. Njezin novi partner je José Hernandez, menadžer kolumbijskog podrijetla koji radi za multinacionalnu kompaniju.

Chiara Ferragni i Fedez - 2 Foto: Instagram

Više o Joseu saznajte OVDJE.

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