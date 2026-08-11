Maja pokazala što je Bloom doživio čim su stigli na Ugljan: ''Pravi se pred svima''

Maja Šuput uživa u ljetnim danima sa sinom Bloomom, a njihov dolazak na Ugljan obilježilo je simpatično iznenađenje koje je petogodišnjaka posebno razveselilo.

Pjevačica Maja Šuput ovih dana uživa u odmoru na otoku Ugljanu, a društvo joj pravi petogodišnji sin Bloom. Njihove zajedničke trenutke Maja rado pokazuje na Instagramu, gdje je Bloom ponovno privukao najviše pozornosti.

Maja Šuput - 5 Foto: Instagram

Već po dolasku u hotel dočekalo ga je lijepo iznenađenje. Bloom je, naime, dobio punu vreću poklona, a njegova reakcija nije promaknula ponosnoj mami.

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Maja je simpatičan trenutak snimila i podijelila s pratiteljima, uz šaljivu opasku da se njezin sin nakon dobivenih darova odmah počeo ''praviti pred svima''.

Bloom Tatarinov - 1 Foto: Instagram Screenshot

Zabave nije nedostajalo ni u nastavku dana. Nakon kupanja i igre u bazenu, mama i sin otišli su u restoran, gdje je Bloom uživao u palačinkama.

Bloom Tatarinov Foto: Instagram

Njihov odmor dolazi u razdoblju nakon promjena u Majinu privatnom životu. Pjevačica je nedavno potvrdila da je završila njezina veza sa Šimom Elezom, s kojim je bila od prošle godine.

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Sudeći prema prizorima koje sada dijeli s Ugljana, Maja je ljetne dane odlučila posvetiti odmoru i vremenu sa sinom, a Bloomu za dobro raspoloženje očito ne treba mnogo – malo mora, bazen, palačinke i pokoje iznenađenje.

Bloom Tatarinov - 2 Foto: Instagram Screenshot

Kako je Bloom nedavno imao svoju prvu gažu, pogledajte OVDJE.

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Maja je već pokazala kako ona i Bloom provode svoje dane na Ugljanu, a posebnu pozornost privukle su i njezine fotografije u crnom bikiniju te simpatični prizori njezina sina uz bazen. Više fotografija s njihova ljetovanja pogledajte OVDJE.

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