Nina Badrić pokazala s kim provodi ljeto na Hvaru, njezine riječi govore koliko joj znače ovi trenuci

Poznata pjevačica ovih dana uživa u posebnim ljetnim trenucima, a jednom je emotivnom objavom pokazala zašto će joj ovo razdoblje ostati u posebno lijepom sjećanju.

Nina Badrić odmor provodi na Hvaru, a ovoga puta društvo joj pravi jedna od najvažnijih osoba u njezinu životu – majka Mila. Pjevačica je njihov zajednički trenutak podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama i pritom joj posvetila nekoliko emotivnih riječi.

Na fotografiji koju je objavila Nina pozira uz majku, a njihov opušteni ljetni trenutak privukao je pažnju njezinih pratitelja. Uz fotografiju je kratko poručila kako su joj dani provedeni s majkom pravi blagoslov.

Poznata pjevačica nikada nije skrivala koliko joj je obitelj važna. Tijekom godina više je puta govorila o bliskom odnosu s majkom Milom, koju smatra jednim od svojih najvećih oslonaca.

Nina Badrić o Međugorju - 3 Foto: Instagram

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Upravo zato zajedničke fotografije majke i kćeri uvijek izazovu posebnu pažnju, osobito jer Nina takve privatne obiteljske trenutke ne dijeli često.

Obitelj Badrić prije više od desetljeća pogodio je veliki gubitak. Ninin otac Simo preminuo je 2014. godine nakon srčanog udara, a pjevačica se nakon njegove smrti jedno vrijeme povukla iz javnosti.

Nina Badrić s mamom na Hvaru - 2 Foto: Instagram

Kasnije je otvoreno govorila o boli koju donosi odlazak bliske osobe. Objasnila je kako gubitak člana obitelji doživljava kao gubitak dijela sebe, ali i kako joj vjera daje nadu da rastanak nije konačan te da će se sa svojim najmilijima ponovno susresti.

Nina Badrić s mamom na Hvaru - 7 Foto: Instagram

Danas Nina posebno cijeni trenutke provedene s obitelji, a njezina najnovija fotografija s majkom s Hvara još je jednom pokazala koliko joj njihova bliskost znači.

Nina Badrić - 2 Foto: Instagram

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Nina je nedavno privukla pažnju i spontanim glazbenim trenutkom s Jakovom Jozinovićem i Antom Gelom. Kako je zvučalo kada su u korčulanskoj konobi zajedno zapjevali Oliverov hit, pogledajte OVDJE.

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