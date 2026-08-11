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Uživaju zajedno!

Nina Badrić pokazala s kim provodi ljeto na Hvaru, njezine riječi govore koliko joj znače ovi trenuci

Piše K. D., Danas @ 09:54 Celebrity komentari
Nina Badrić Nina Badrić Foto: Filip Vukina/PR

Poznata pjevačica ovih dana uživa u posebnim ljetnim trenucima, a jednom je emotivnom objavom pokazala zašto će joj ovo razdoblje ostati u posebno lijepom sjećanju.

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