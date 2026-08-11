Naša violončelistica ostvarila veliki uspjeh, emocije nije skrivala: ''Još jedna noć za pamćenje'

Malo se glazbenika može pohvaliti da je pozornicu dijelilo s jednom od najvećih legendi talijanske glazbe, a upravo je takvu večer doživjela Ana Rucner. Naša violončelistica nastupila je uz Al Bana pred prepunim gledalištem u Puli, a svoje oduševljenje nakon koncerta nije mogla sakriti.

Ana Rucner iza sebe ima večer koju će, sudeći prema njezinoj objavi, još dugo pamtiti. Naša poznata violončelistica bila je posebna gošća na koncertu legendarnog talijanskog pjevača Al Bana, koji je nastupio pred publikom u prepunom Malom rimskom kazalištu u Puli.

Uz Al Bana je te večeri nastupio i njegov sin Yari, a Ana nije skrivala koliko joj je značilo dijeliti pozornicu s jednom od najvećih zvijezda talijanske glazbene scene.

Nakon koncerta na društvenim mrežama objavila je niz zajedničkih fotografija te kratko poručila:

''Još jedna noć za pamćenje...''

Ana Rucner - 5 Foto: Instagram

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Al Bano desetljećima uživa kultni status u Italiji, a posebno mjesto zauzima u povijesti festivala Sanremo, na kojem je tijekom karijere nastupio čak 15 puta.

Velik dio svjetske publike pamti ga i po suradnji s bivšom suprugom Rominom Power. Njihov hit ''Felicità'', izveden na Sanremu 1982. godine, osvojio je drugo mjesto, no s vremenom je postao jedna od njihovih najprepoznatljivijih pjesama.

Ana Rucner - 4 Foto: Instagram

Al Bano i Romina nisu bili partneri samo na pozornici. Vjenčali su se 1970. godine, nakon nekoliko godina veze, a zajedno su dobili četvero djece – Yleniju Mariju, Yarija, Christel Chiaru i Rominu Jolandu.

Ana Rucner - 3 Foto: Instagram

Za Anu Rucner nastup uz glazbenika takvog statusa svakako je još jedan poseban trenutak u bogatoj karijeri, a po njezinoj reakciji jasno je koliko ju je cijelo iskustvo oduševilo.

Ana Rucner - 1 Foto: Instagram

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