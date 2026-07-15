Hrvatska glumica potvrdila najljepšu vijest s partnerom s kojim je godinu dana!

Glumica Tena Nemet Brankov uskoro će postati majka, sa svojim partnerom Fabiom Gržinićem očekuje djevojčicu, a priznala je i kako ih je trudnoća ugodno iznenadila.

Tena Nemet Brankov, poznata hrvatska glumica, uskoro će se ostvariti u najvažnijoj životnoj ulozi – onoj majke.

Lijepu vijest otkrila je za Gloriju, potvrdila je da sa svojim partnerom Fabiom Gržinićem, bivšim profesionalnim košarkašem, očekuje prvo dijete.

Tena Nemet Brankov - 1 Foto: Instagram

Par će dobiti djevojčicu, a glumica ne skriva koliko ih je ta spoznaja razveselila. Iako su prinovu planirali, priznaje da ih je brzina kojom se trudnoća dogodila ipak ugodno iznenadila.

"Beba je bila planirana, ali, iskreno, nisam očekivala da će se to dogoditi tako brzo i tako lako", ispričala je Tena.

Tena Nemet Brankov - 3 Foto: Instagram

Članica Gradskog dramskog kazališta Gavella trenutačno je u petom mjesecu trudnoće, a unatoč novom životnom poglavlju ne odustaje od poslovnih obveza. Ovih dana snima film ''Zadnja grupa'' redatelja Alena Matušina, ratnu dramu smještenu u dane pada Vukovara, u kojoj tumači jedan od glavnih ženskih likova.

Glumica je otkrila i da su ona i Fabio već odabrali ime za djevojčicu, no zasad ga žele zadržati samo za sebe.

Tena Nemet Brankov - 2 Foto: Instagram

Tena i Fabio zajedno su godinu dana, a uskoro će njihova ljubavna priča dobiti i najljepši nastavak. Iako priznaje da joj je prvo tromjesečje trudnoće bilo izazovno, danas se osjeća odlično te nastavlja raditi punim intenzitetom, ne skrivajući uzbuđenje zbog dolaska svoje djevojčice.

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