Znate li tko je djevojčica s fotografije? Podijelila je preslatku priču kako je dobila ime

Malo je nedostajalo da jedna od najpoznatijih domaćih pjevačica danas slavi rođendan pod sasvim drugim imenom, a priču koja se krije iza toga odlučila je podijeliti sa svojim pratiteljima.

Danijela Martinović danas slavi 55. rođendan, a tim je povodom na Instagramu raznježila svoje pratitelje objavivši fotografiju iz djetinjstva. Uz emotivnu objavu otkrila je i zanimljivu priču o tome kako je umalo dobila sasvim drugo ime.

Pjevačica je priznala da je njezina majka tijekom trudnoće bila uvjerena kako će djevojčicu nazvati Dilajla, inspirirana velikim hitom Toma Jonesa Delilah.

Danijela Martinović Foto: Instagram

Danijela Martinović Foto: Instagram

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"Prije točno 55 godina svijet je umalo dobio djevojčicu po imenu Dilajla, a ta Dilajla trebala sam biti ja, jer moja je mama obožavala pjesmu Toma Jonesa – My, my, my Delilah... Why, why, why Delilah. Na svu sreću, Božji planovi bili su drugačiji te su se odvili u moju korist", napisala je Danijela.

Danijela Martinović s majkom - 4 Foto: Boris Scitar/PIXSELL

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Otkrila je kako se sve promijenilo tijekom jedne vožnje autobusom, dok se njezina majka vraćala s posla.

"Radila je kao konobarica u rođakovu lokalu, a kući se vraćala sa škartocem punim svježih krastavaca koje bi svaki dan potamanila na putu do kuće. Trudničke želje baš su neshvatljivo nemoguće", prisjetila se.

U autobusu je njezinoj majci pažnju privukao nježan glas žene koja je pokušavala umiriti svoju dvogodišnju kćer.

"Danijela, smiri se, molim te, još malo i stići ćemo."

To je, kaže, bio trenutak koji je promijenio sve.

"Danijela... Danijela... ponovila je moja mama prvo u sebi, pa naglas, pomazila trbuh i rekla... Ti si Danijela."

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Objava je u kratkom roku prikupila brojne čestitke prijatelja, kolega i obožavatelja koji su pjevačici poželjeli sretan rođendan te joj zahvalili što je podijelila ovu simpatičnu obiteljsku uspomenu.

Danijela Martinović s roditeljima Foto: Instagram

Danijela Martinović - 1 Foto: Instagram

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