Zvijezda "Kumova" podijelila prizore iz Pule, nije skrivao dobro raspoloženje

Momčilo Otašević ovih dana boravi u Puli na Pulskom filmskom festivalu, gdje je uz festivalske obveze uživao u druženju s kolegama i atmosferi grada.

Zvijezda serije "Kumovi" i "U dobru i zlu" Momčilo Otašević ovih je dana među brojnim poznatim licima koja borave u Puli povodom Pulskog filmskog festivala.

Na svom Instastoryju podijelio je nekoliko fotografija i videa kojima je pokazao kako provodi vrijeme u najvećem hrvatskom filmskom gradu tijekom trajanja festivala.

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Momčilo Otašević - 4 Foto: Instagram Screenshot

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U jednoj od objava Otašević je nasmijao pratitelje uz natpis "Gremooooooo", označivši pritom Pula Film Festival. Na drugoj fotografiji pozirao je u elegantnom tamnoplavom odijelu, bijeloj košulji i sunčanim naočalama prije odlaska na jedno od festivalskih događanja.

Momčilo Otašević - 3 Foto: Instagram Screenshot

Glumac je podijelio i fotografiju zajedničkog druženja u jednom od pulskih restorana, gdje je večer proveo u društvu kolega i prijatelja iz filmskog svijeta. Opuštena atmosfera i dobro raspoloženje obilježili su večernje okupljanje, koje je privuklo pozornost njegovih pratitelja.

Momčilo Otašević - 1 Foto: Instagram Screenshot

Pulski filmski festival i ove godine okuplja brojna poznata imena iz hrvatske i regionalne filmske scene, a sudeći prema objavama na društvenim mrežama, Otašević uz filmske projekcije i festivalske obveze pronalazi vrijeme i za uživanje u atmosferi grada te druženje s kolegama.

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