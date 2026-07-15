Trbušnjaci Mihaela Mikića zaslijepili Ljupkine pratiteljice na Instagramu: ''Ja baš gledam, možda i predugo''

Ljetna objava Ljupke Gojić Mikić privukla je brojne reakcije na društvenim mrežama, no ovoga puta svu pažnju ukrao je njezin suprug Mihael Mikić svojom zavidnom fizičkom formom.

Ljupka Gojić Mikić ovih dana uživa u ljetnom odmoru sa suprugom Mihaelom Mikićem i njihovim trima kćerima. Bivša manekenka i poduzetnica s pratiteljima na društvenim mrežama redovito dijeli opuštene prizore s jadranske obale, no posljednja objava izazvala je posebno zanimanje.

Na fotografijama Ljupka i Mihael poziraju nasmijani uz more, dok uživaju u ljetnim aktivnostima i obiteljskom vremenu. Iako Ljupka svojim objavama često privlači pozornost, ovoga puta glavna zvijezda bio je njezin suprug.

Ljupka Gojić Mikić - 1 Foto: Instagram

Bivši hrvatski nogometaš pokazao je zavidnu fizičku formu, a njegova isklesana figura i izraženi trbušni mišići odmah su postali glavna tema među pratiteljima.

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"Zaslijepile su me Mihaelove pločice na trbuhu", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga kroz šalu dodala: "Evo gospođo, i ja baš gledam, možda i predugo. Svaka čast kako čovjek može izgledati sa 46 godina."

Mihael Mikić Foto: Instagram

Brojni su se složili da Mihael izgleda kao da je i dalje aktivan profesionalni sportaš, a komplimenti na račun njegove forme nastavili su se nizati ispod objave.

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Ljupka i Mihael u braku su od 2006. godine te slove za jedan od najstabilnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Zajedno imaju tri kćeri, a slobodne ljetne dane tradicionalno provode na hrvatskoj obali, odakle s vremena na vrijeme podijele djelić obiteljske atmosfere sa svojim pratiteljima.

Ljupka Gojić Mikić - 9 Foto: Instagram

Kako je izgledalo njihovo vjenčanje pogledajte OVDJE.

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