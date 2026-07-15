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''kako izgleda s 46!''

Trbušnjaci Mihaela Mikića zaslijepili Ljupkine pratiteljice na Instagramu: ''Ja baš gledam, možda i predugo''

Piše J. C., Danas @ 08:35 Celebrity komentari
Ljupka Gojić Mikić - 2 Ljupka Gojić Mikić - 2 Foto: Instagram

Ljetna objava Ljupke Gojić Mikić privukla je brojne reakcije na društvenim mrežama, no ovoga puta svu pažnju ukrao je njezin suprug Mihael Mikić svojom zavidnom fizičkom formom.

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