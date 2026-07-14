Nives Celzijus pokazala figuru u minijaturnom bikiniju i privukla sve poglede

Nives Celzijus ponovno je privukla pažnju pratitelja objavom na Instagramu, gdje je podijelila fotografije u minijaturnom bikiniju i pokazala svoju preplanulu figuru te prepoznatljive tetovaže.

Ljeto je u punom jeku, a Nives Celzijus koristi svaki slobodan trenutak za odmor uz bazen. Na svom Instagram profilu objavila je nekoliko fotografija na kojima pozira u svijetlom bikiniju, ističući preplanuli ten, isklesanu liniju i tetovaže koje su odavno dio njezina prepoznatljivog izgleda.

Objavu pogledajte OVDJE.

Objava je u kratkom roku privukla velik broj lajkova i komentara, a pratitelji nisu skrivali oduševljenje njezinim ljetnim izdanjem.

Nives Celzijus - 3 Foto: Instagram

Nives Celzijus - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Clubzone Severina rasprodala Arenu mjesec dana prije koncerta: Nastup posvetila posebnoj osobi

Iako je navikla privlačiti pažnju svojim objavama, čini se da ni ovoga puta nije razočarala svoje pratitelje. Brojni komplimenti i pozitivne reakcije još jednom potvrđuju da je svaka njezina nova objava među najzapaženijima na društvenim mrežama.

Nives Celzijus - 5 Foto: Instagram

Nives Celzijus - 4 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Preporuke Od Berlinske filharmonije do hrvatske publike: Ana-Marija Markovina predstavlja svoj najnoviji album

Podsjetimo, Nives je ovih dana nasmijala pratitelje i jednom simpatičnom objavom u kojoj je otkrila kako ju je bivši suprug Dino Drpić probudio zbog nesvakidašnje situacije – potrage za izgubljenom mačkom. Više o tome pročitajte OVDJE.

Galerija 15 15 15 15 15

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Vjenčali su se Jelena Perčin i Ante Gelo! Sudbonosno da izrekli su na intimnoj ceremoniji

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Zanimljivosti Romina Knežić podijelila je s nama formulu svog savršenog ljeta: "Život nema opciju premotaj"

