Nina Badrić pokazala svoj kutak na Hvaru: Jedan detalj svi su odmah primijetili

Nina Badrić ponovno je oduševila pratitelje novom fotografijom s Hvara, a osim njezine opuštene ljetne kombinacije, svima je za oko zapeo i jedan detalj u interijeru.

Glazbena zvijezda Nina Badrić ponovno je pokazala zašto joj je Hvar jedno od najdražih mjesta za bijeg od svakodnevice. Na društvenim mrežama podijelila je novi kadar iz svoje kuće na Hvaru, gdje već godinama provodi ljetne dane i puni baterije.

Na fotografiji Nina sjedi bosa u upečatljivoj crvenoj fotelji, odjevena u ležernu ljetnu kombinaciju, dok u ruci drži krišku dinje. Uz objavu je napisala: ''Ljeto se ne broji po danima, nego po kriškama dinje'', čime je još jednom dočarala bezbrižnu atmosferu svog odmora.

Osim same pjevačice, pažnju pratitelja privukao je i interijer njezina doma. Kameni zidovi, drveni podovi i pažljivo odabrani detalji stvaraju spoj mediteranskog ugođaja i modernog stila, a upravo se crvena fotelja istaknula kao središnji detalj prostora. U kadar je ''uletio'' i njezin kućni ljubimac koji je, baš poput vlasnice, uživao u opuštenom poslijepodnevu. Kako izgleda njihov zajednički odmor na Hvaru pogledajte OVDJE.

Objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije i komentare pratitelja koji su Nini poželjeli ugodan ostatak ljeta, a mnogi su istaknuli kako ih je fotografija inspirirala na odmor. Cjelokupnom dojmu pridonijela je i glazbena podloga – bezvremenske skladbe Henryja Mancinija koje su dodatno naglasile mirnu, retro atmosferu hvarskog popodneva.

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Nina već godinama ne skriva koliko joj znači njezina kuća na Hvaru, koju često naziva svojim drugim domom, a svaka nova objava s otoka još jednom potvrđuje koliko uživa u jednostavnim ljetnim trenucima daleko od gradske vreve.

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