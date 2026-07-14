Kolinda Grabar-Kitarović ovako je komentirala povratak Slavena Bilića na klupu Vatrenih

Vijest o povratku Slavena Bilića na čelo Vatrenih izazvala je val reakcija, a podršku proslavljenom treneru javno je iskazala i bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Povratak Slavena Bilića na klupu hrvatske nogometne reprezentacije izazvao je brojne reakcije u javnosti, a među prvima koji su mu javno poželjeli sreću našla se i bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović.

Na društvenim mrežama objavila je poruku podrške u kojoj je istaknula kako Bilićev povratak označava početak novog poglavlja za Vatrene te mu poželjela uspjeh u novom mandatu.

Slaven Bilić - 1 Foto: Damir Krajac/Cropix

Kolinda Grabar-Kitarović - 3 Foto: CROPOIX

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"Povratak Slavena Bilića na klupu hrvatske nogometne reprezentacije otvara novo poglavlje za Vatrene. Želim mu puno uspjeha, hrabrosti u odlukama i sreće, koja je u sportu uvijek potrebna. Neka pred nama budu nove pobjede, nezaboravne utakmice i još puno razloga za zajedništvo i ponos. Sretno!" poručila je bivša predsjednica.

Kolinda Grabar-Kitarović na Instagramu Foto: Instagram

Objavu je popratila fotografijom Slavena Bilića uz grb Hrvatskog nogometnog saveza, a njezina poruka brzo je privukla pažnju pratitelja i ljubitelja nogometa, koji s velikim očekivanjima iščekuju novo razdoblje hrvatske reprezentacije.

Kolinda Grabar-Kitarović - 2 Foto: Instagram

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Pamtite li Slavena Bilića prije dvadesetak godina? Prisjetili smo se njegovih početaka uz stare fotografije OVDJE.

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