Zrinka Cvitešić javno čestitala rođendan bivšoj ministrici, njihovo prijateljstvo mnoge je iznenadilo

Iako svoj privatni život rijetko dijeli s javnosti, Zrinka Cvitešić ovoga je puta napravila iznimku i dirljivom objavom na društvenim mrežama otkrila prijateljstvo koje je mnoge iznenadilo.

Naša proslavljena glumica Zrinka Cvitešić, koja svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, ovoga je puta napravila iznimku.

Na Instagramu je dirljivom objavom čestitala 48. rođendan svojoj bliskoj prijateljici, političarki Nikolini Brnjac, te otkrila koliko je snažna njihova dugogodišnja povezanost.

Zrinka Cvitešić i Nikolina Brnjac - 4 Foto: Instagram

Cvitešić je uz emotivan video kolaž pokazala niz zajedničkih trenutaka koji svjedoče o prijateljstvu koje traje godinama. U videu se izmjenjuju fotografije i kratki isječci s ljetovanja, vožnje brodom uz jadransku obalu, bezbrižnih šetnji, smijeha na kamenim stubama te nazdravljanja na šljunčanoj plaži.

Zrinka Cvitešić i Nikolina Brnjac - 2 Foto: Instagram

Zrinka Cvitešić i Nikolina Brnjac - 3 Foto: Instagram

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Posebnu pažnju privukla je poruka kojom je glumica čestitala rođendan.

"Jer prijatelji su obitelj koju biramo… Sretan rođendan i hvala ti što si me odabrala…", napisala je Cvitešić uz hashtag #birthdaygirl, jasno poručivši koliko joj njihovo prijateljstvo znači.

Cijeli video pogledajte OVDJE.

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Objava je iznenadila dio javnosti jer se dosad nije mnogo znalo o bliskom odnosu glumice s međunarodnom karijerom i istaknute hrvatske političarke. Iako svaka gradi uspješnu karijeru u potpuno različitim područjima, povezuje ih rodni Karlovac, iz kojeg obje potječu.

Zrinka Cvitešić Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Nikolina Brnjac - 1 Foto: Damjan Tadic / CROPIX/Cropix

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Zrinka Cvitešić jedna je od najuspješnijih hrvatskih glumica, a tijekom karijere osvojila je niz priznanja, među kojima se ističe i prestižna nagrada Laurence Olivier. S druge strane, Nikolina Brnjac članica je HDZ-a, bivša ministrica turizma i sporta, a od 2024. godine obnaša dužnost zastupnice u Europskom parlamentu.

Zrinka Cvitešić Foto: Antonio Balic / CROPIX

Nikolina Brnjac - 2 Foto: Goran Mehkek / CROPIX/Cropix

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