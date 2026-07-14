Kako izgleda kći Sanje Vejnović? Svi kažu da je mamina kopija, a i uspješna je mlada žena

Iako je Sanja Vejnović desetljećima jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatske glumačke scene, o svojoj obitelji rijetko govori u javnosti. Posebnu pozornost privukla je njezina kći Marta, koja je od poznate majke naslijedila ljepotu, ali je umjesto glumačke karijere odabrala rad iza filmskih kamera.

Glumica Sanja Vejnović svoj je privatni život oduvijek nastojala držati podalje od očiju javnosti, no poznato je da je ponosna majka dvoje djece koje je dobila u braku s bivšim suprugom Goranom Mećavom.

Sanja ima kćer Martu i sina Andreja, a jednom je prilikom na društvenim mrežama podijelila fotografiju svoje kćeri koja je mnogima privukla pažnju. Brojni su primijetili da je Marta od slavne majke naslijedila prirodnu ljepotu, no za razliku od Sanje nije odabrala život pred kamerama.

Umjesto glume i reflektora, Marta je svoju budućnost pronašla iza kulisa filmske industrije. Nakon što je završila studij filmske i kazališne produkcije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, počela je graditi uspješnu karijeru producentice.

Sudjelovala je u realizaciji nekoliko kratkometražnih filmova, među kojima se posebno ističe "Short Cut Grass", prikazan na uglednom Festivalu kratkog filma u Oberhausenu. Profesionalno iskustvo stjecala je u produkcijskoj kući Eclectica, a dodatno se usavršavala kroz program "New Producer's Room" na Festivalu kratkog filma u Cannesu kao članica Udruge filmskih umjetnika Hrvatske.

Sanja Vejnović 2012. godine Foto: Boris Kovacev/Cropix

Sanja Vejnović i Goran Mećava Foto: Damir Krajac / CROPIX

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Ni Sanjin sin Andrej nije krenuo majčinim stopama. Ostvario je uspješnu karijeru arhitekta te danas živi i radi u Londonu.

Sanja Vejnović i Goran Mećava razveli su se 2015. godine nakon 30 godina braka, no ostali su u dobrim odnosima. Njihova ljubavna priča započela je još 1984. godine na snimanju filma "O pokojniku sve najljepše", gdje su se i upoznali.

Glumica je jednom u IN magazinu progovorila o svojoj djeci i otkrila da oboje dijele veliku strast prema kuhanju.

Sanja Vejnović, Celebrity MasterChef - 16 Foto: Nova TV

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"Oboje vole i baš eksperimentirati u kuhinji i vole razne vrste, tzv. etničke kuhinje svih podneblja, tako da s tim eksperimentiraju. Ja ne toliko, ali onda mi je zanimljivo kad moja kćer zamijesi dobre gyoze ili kad moj sin napravi neko arapsko jelo, super mi je to", ispričala je Sanja.

Iako su odabrali zanimanja daleko od estrade, Marta i Andrej ostvarili su uspješne karijere, a Sanja ne skriva koliko je ponosna na svoju djecu.

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