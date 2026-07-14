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Kako izgleda kći Sanje Vejnović? Svi kažu da je mamina kopija, a i uspješna je mlada žena

Piše J. C., Danas @ 10:41 Zanimljivosti komentari
Sanja Vejnović Sanja Vejnović Foto: Instagram

Iako je Sanja Vejnović desetljećima jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatske glumačke scene, o svojoj obitelji rijetko govori u javnosti. Posebnu pozornost privukla je njezina kći Marta, koja je od poznate majke naslijedila ljepotu, ali je umjesto glumačke karijere odabrala rad iza filmskih kamera.

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