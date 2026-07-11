Split je gorio do zore: Pogledajte prizore raspojasanih partijanera s prve večeri Ultre

Split je ponovno postao svjetsko središte elektroničke glazbe, prva večer festivala Ultra Europe okupila je desetke tisuća posjetitelja koji su uživali u vrhunskoj glazbi, spektakularnoj produkciji i atmosferi koja se pamti.

Tisuće ljubitelja elektroničke glazbe iz cijelog svijeta okupile su se u Parku mladeži na otvaranju još jednog izdanja festivala Ultra Europe. Prva festivalska večer donijela je spektakularnu produkciju, moćne svjetlosne efekte, vrhunsku atmosferu i prepoznatljivu energiju po kojoj je Ultra već godinama jedan od najvećih glazbenih događaja u Europi.

Posjetitelji su od samog početka ispunili festivalski prostor, a plesalo se do ranih jutarnjih sati uz nastupe svjetskih DJ zvijezda. Uz impresivnu pozornicu i bogat vizualni spektakl, posebnu pažnju privukli su brojni kreativni outfiti, zastave iz raznih zemalja te odlična atmosfera među publikom.

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Na fotografijama se može vidjeti kako su posjetitelji uživali u svakom trenutku – od prvih taktova glazbe i euforije u prvim redovima, preko druženja i plesa, pa sve do impresivnih kadrova glavne pozornice koja je još jednom pokazala zašto je zaštitni znak ovog festivala.

Ultra Europe Split - 10 Foto: Nikola Brboleza/Cropix

Ultra Europe Split - 9 Foto: Nikola Brboleza/Cropix

Ultra Europe Split - 8 Foto: Nikola Brboleza/Cropix

Ultra Europe i ove se godine održava tijekom tri dana u Splitu, nakon čega slijedi program Destination Ultra na hrvatskim otocima, koji okuplja tisuće posjetitelja iz više od stotinu zemalja svijeta.

Ultra Europe Split - 7 Foto: Nikola Brboleza/Cropix

Ultra Europe Split - 6 Foto: Nikola Brboleza/Cropix

Ultra Europe Split - 5 Foto: Tom Dubravec/Cropix

Ultra Europe Split - 4 Foto: Nikola Brboleza/Cropix

Zbog Ultre Split je bio prepun golišavih ludih izdanja, fotografije pogledajte OVDJE.

Ultra Europe Split - 3 Foto: Nikola Brboleza/Cropix

Ultra Europe Split - 2 Foto: Nikola Brboleza/Cropix

Ultra Europe Split - 1 Foto: Nikola Brboleza/Cropix

Ultra Europe Split - 14 Foto: Tom Dubravec/Cropix

Ultra Europe Split - 9 Foto: Tom Dubravec/Cropix

Ultra Europe Split - 1 Foto: Tom Dubravec/Cropix

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